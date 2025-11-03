Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Αναλυτικά τα ποσά

Τα πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης

Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Τα τέλη κυκλοφορίας για το τρέχον έτος είναι διαθέσιμα για πληρωμή έως τις 31 Δεκεμβρίου / Bίντεο αρχείου Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναρτήθηκαν στο Taxisnet τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026.

Τα ποσά είναι τα ίδια με πέρυσι και η προθεσμία για την πληρωμή τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. 

Οι κάτοχοι αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myCar» της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Tα πρόστιμα 

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, δε θα δοθεί παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και τα πρόστιμα θα υπολογίζονται κλιμακωτά από την 1η Ιανουαρίου 2026 ως εξής:

  • 25% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί από 1/1/2026 έως 31/1/2026

  • 50% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί από 1/2/2026 έως 28/2/2026
  • 100% του ποσού των Τελών Κυκλοφορία σε περίπτωση εξόφλησης από την 1/3/2026 και μετά
  • 100% του ποσού των Τελών Κυκλοφορία σε περίπτωση μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναλυτικά τα ποσά 

Tα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα και για το 2026, συνεπώς και τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα είναι τα ίδια.

Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας καθορίζονται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά (κ.εκ.) του κινητήρα για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί έως την 31η Οκτωβρίου 2010, και ανάλογα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010.

Για οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν την 1η Νοεμβρίου 2010, με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής:

Τέλη κυκλοφορίας 2026 - ποσά

Για οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, με βάση τις εκπομπές CO₂, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής:

Τέλη κυκλοφορίας 2026 - Ποσά για CO2

 


 

 

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
