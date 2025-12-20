Ποιοι κερδίζουν το 2026: Πληρωμές και ελαφρύνσεις

Αύξηση συντάξεων, μείωση φόρων, νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων που σχετίζονται μ’ αυτόν, έρχονται το 2026 μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, νέοι, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων κάτοικοι οικισμών θα ωφεληθούν από τις φοροελαφρύνσεις και άλλες θετικές παρεμβάσεις που προβλέπει ο Προϋπολογισμός. Το συνολικό όφελος από τη μείωση των φόρων και την αύξηση των εισοδημάτων ανέρχεται σε 2,9 δισ. ευρώ για όλο το 2026. Τα φορολογικά μπόνους και η καταβολή των ενισχύσεων θα γίνουν αισθητά στην τσέπη των δικαιούχων σταδιακά τους επόμενους μήνες. Ενδεικτικό είναι το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για το τι πρέπει να περιμένουν ο δικαιούχοι μήνα-μήνα από τώρα έως και τον Απρίλιο του 2026

Αύξηση συντάξεων, ψαλίδι στην προσωπική διαφορά

Την Δευτέρα ( 22 Δεκεμβρίου) πρόκειται να καταβληθούν οι αυξημένες συντάξεις του Ιανουαρίου 2025 στους δικαιούχους τους από το Δημόσιο, το ΙΚΑ και το ΝΑΤ. Οι συντάξεις θα είναι αυξημένες κατά 2,4% ενώ θα πρέπει να υπολογιστεί και το όφελος στην παρακράτηση από τη νέα φορολογική κλίμακα με τους μειωμένους συντελεστές που θα ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου 2026. Για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους από το επόμενο έτος μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά (πριν καταργηθεί τελείως το 2027) γεγονός που σημαίνει ότι θα θα συμψηφιστεί μόνο το 50% της αύξησης. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο καταβλήθηκε η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες καθώς και η επιστροφή ενός ενοικίου.

Υψηλότερο εισόδημα από τη μείωση της παρακράτησης

Από την 1.1.2026 τίθεται σε ισχύ η νέα φορολογικη κλίμακα με αποτέλεσμα μεγάλες κατηγορίες φορολογούμενων να ωφεληθουν απο τη μείωση της παρακράτησης φόρου λόγω των χαμηλότερων συντελεστών. Αυτό σημαίνει ότι θα δουν αύξηση των εισοδημάτων τους η οποία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη για τους μισθωτούς με παιδιά. Και αυτό εξαιτίας της ακόμη μεγαλύτερης μείωσης των συντελεστών που προβλέπεται για τις οικογένειες παιδιά. Περισσότερο κερδισμένοι από όλους οι νέοι για τους οποίους οι φορολογικοί συντελεστές μηδενίζονται.

Τον Ιανουάριο του 2026 θα καταβληθούν και οι αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 75.000 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Τα ποσά θα αφορούν και αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025.

Επίσης από 1.1.2026 οι κάτοικοι των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων θα καταβάλουν μειωμένο ΦΠΑ κατα 30% ενώ τα νοικοκυριά όλης της χώρας που διαθέτουν συνδρομητική τηλεόραση θα απαλλαγούν από το ειδικό τέλος που καταβάλουν σήμερα

Στο μισό ΕΝΦΙΑ και ελάχιστο εισόδημα

Μείωση στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ κατά 50% θα δουν Μάρτιο το 2026 περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ενώ ειδικά στον Εβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου το όριο αυτό ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους.

Τον ίδιο μήνα περίπου 470.000 φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι θα καταβάλλουν λιγότερο φόρο λόγω της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Σημαντικό φορολογικό όφελος θα δουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν σε οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους λόγω του χαμηλότερου κατά 50% ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος

Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό

Τον Απρίλιο θα αυξηθεί εκ νέου ο κατώτατος μισθός συμπαρασύροντας προς τα πάνω τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων, αλλά και των ανέργων αφού θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα και το επίδομα ανεργίας. Σημειώνεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού ο οποίος σήμερα βρίσκεται στα 880 ευρώ θα φέρει αυξήσεις στο επίδομα μητρότητας, στο επίδομα τριετιών, στις αμοιβές των υπερωριών καθώς και σε μιά σειρά ακόμη από επιδόματα που είναι συνδεδεμένα με αυτόν.