Ο Βασίλης Μίχας στο Maestro «Τα γυρίσματα ήταν ανάλαφρα και λίγο ερωτικά»

Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός στο Στούντιο 4

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 22:21 Μέγαρα: Συνελήφθη Ληστής Που Είχε Βασανίσει Άνδρα
04.02.26 , 22:06 Επιχείρηση «συσπείρωση της ΝΔ» από Μητσοτάκη με προσυνέδρια
04.02.26 , 21:55 Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef - Μας έλειψε!
04.02.26 , 21:46 MINI Aceman SE: Το μπόνους που δίνουν στην αγορά του
04.02.26 , 21:30 Απατεώνες στέλνουν SMS για πληρωμές ανάλογα με την επικαιρότητα
04.02.26 , 21:25 MasterChef: Οι δύο μπριγάδες συναντιούνται για πρώτη φορά!
04.02.26 , 21:11 Xίος: Συγκλονίζει Δύτης Που Ανέσυρε Τις Σορούς Μεταναστών
04.02.26 , 21:07 Μαϊμού Υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ Μπήκαν Σε Σπίτι Αστυνομικού
04.02.26 , 20:59 Ο Βασίλης Μίχας στο Maestro «Τα γυρίσματα ήταν ανάλαφρα και λίγο ερωτικά»
04.02.26 , 20:55 Εξαφάνιση Λόρας: Στο «μικροσκόπιο» η συμπεριφορά και η στάση των γονιών της
04.02.26 , 20:39 Γνωστός stand-up comedian: «To 2024 μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος»
04.02.26 , 20:34 Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο
04.02.26 , 20:22 Νέα Πέραμος: Η σύντροφος του Μανώλη είχε σχέση με φίλο του που σκοτώθηκε
04.02.26 , 19:58 Συγκινεί η Δώρα Χρυσικού: «Από την αρχή είπα τον καρκίνο με το όνομά του»
04.02.26 , 19:50 BMW i3: Ξεκίνησε η παραγωγή δοκιμαστικών οχημάτων
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλιά του!
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Νέα Πέραμος: Η σύντροφος του Μανώλη είχε σχέση με φίλο του που σκοτώθηκε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την επιτυχία που γνώρισε συμμετέχοντας στη σειρά Η Γη της Ελιάς, αλλά και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ερωτική κομεντί Έρωτας με διαφορά του Star, ο Βασίλης Μίχας θα παίξει στον 4ο κύκλο του Maestro.

Βασίλης Μίχας: Σε ρόλο μοντέλου ο «Χρήστος» από τη Γη της Ελιάς

Ο νεαρός ηθοποιός βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης καλεσμένος στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, όπου αποκάλυψε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ότι ο επόμενος ρόλος του είναι στη δραματική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Ο Βασίλης Μίχας στο Maestro «Τα γυρίσματα ήταν ανάλαφρα και λίγο ερωτικά»

«Θα είμαι στο Maestro. Θα με δείτε στα νέα επεισόδια και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είμαι skipper. Έχω ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ήταν ανάλαφρα τα γυρίσματα αυτά. Ήταν λίγο… ερωτικά. Τίποτα άλλο δε λέω» ανέφερε, χωρίς να αποκαλύπτει με ποια ηρωίδα θα εμπλακεί ερωτικά ο χαρακτήρας που θα ενσαρκώσει.

Βασίλης Μίχας: Μου γεννήθηκε η ανάγκη να πάω στην Αλβανία μετά από 6 χρόνια

«Απ’ την πρώτη στιγμή που πήγα, ένιωσα πολύ καλά με τα παιδιά εκεί. Και με την ομάδα του Χριστόφορου, σούπερ. Τα παιδιά με αγκάλιασαν απευθείας. Πήγα στους Παξούς και θα πάω ξανά τον Απρίλιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα ότι έκανα διακοπές, παιδιά. Ναι, ένιωσα ότι δεν έκανα γύρισμα. Ήταν φανταστικά», ανέφερε ακόμα για τα γυρίσματα του Maestro.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Βασίλης Μίχας εξομολογήθηκε: «Σίγουρα υπάρχουν μέρες που υπάρχουν αμφιβολίες, που σκέφτεσαι αν είσαι στον σωστό δρόμο και αν οι επιλογές σου είναι εντάξει. Επειδή είχα όμως στο μυαλό μου προς τα που ήθελα να κατευθυνθώ, κάπως μου δείχνει ότι είμαι εκεί που πρέπει να είμαι. Με τον πόνο τα πάω καλά.

Νιώθω ότι έχω καλή σχέση. Λειτουργεί ως καθρέφτης. Προσπαθώ να μην τον κουκουλώνω, τον έχω σαν οδηγό. Το βιώνουμε βέβαια και σαν κοινωνία, υπάρχει ο φόβος του πόνου. Είναι ανθρώπινο αλλά σε μετακινεί αυτό το πράγμα. Είναι εκεί για να το δεις».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
MAESTRO
 |
ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top