Ο Βασίλης Μίχας στο Maestro «Τα γυρίσματα ήταν ανάλαφρα και λίγο ερωτικά»

Μετά την επιτυχία που γνώρισε συμμετέχοντας στη σειρά Η Γη της Ελιάς, αλλά και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ερωτική κομεντί Έρωτας με διαφορά του Star, ο Βασίλης Μίχας θα παίξει στον 4ο κύκλο του Maestro.

Ο νεαρός ηθοποιός βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης καλεσμένος στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, όπου αποκάλυψε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ότι ο επόμενος ρόλος του είναι στη δραματική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

«Θα είμαι στο Maestro. Θα με δείτε στα νέα επεισόδια και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είμαι skipper. Έχω ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ήταν ανάλαφρα τα γυρίσματα αυτά. Ήταν λίγο… ερωτικά. Τίποτα άλλο δε λέω» ανέφερε, χωρίς να αποκαλύπτει με ποια ηρωίδα θα εμπλακεί ερωτικά ο χαρακτήρας που θα ενσαρκώσει.

«Απ’ την πρώτη στιγμή που πήγα, ένιωσα πολύ καλά με τα παιδιά εκεί. Και με την ομάδα του Χριστόφορου, σούπερ. Τα παιδιά με αγκάλιασαν απευθείας. Πήγα στους Παξούς και θα πάω ξανά τον Απρίλιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα ότι έκανα διακοπές, παιδιά. Ναι, ένιωσα ότι δεν έκανα γύρισμα. Ήταν φανταστικά», ανέφερε ακόμα για τα γυρίσματα του Maestro.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Βασίλης Μίχας εξομολογήθηκε: «Σίγουρα υπάρχουν μέρες που υπάρχουν αμφιβολίες, που σκέφτεσαι αν είσαι στον σωστό δρόμο και αν οι επιλογές σου είναι εντάξει. Επειδή είχα όμως στο μυαλό μου προς τα που ήθελα να κατευθυνθώ, κάπως μου δείχνει ότι είμαι εκεί που πρέπει να είμαι. Με τον πόνο τα πάω καλά.

Νιώθω ότι έχω καλή σχέση. Λειτουργεί ως καθρέφτης. Προσπαθώ να μην τον κουκουλώνω, τον έχω σαν οδηγό. Το βιώνουμε βέβαια και σαν κοινωνία, υπάρχει ο φόβος του πόνου. Είναι ανθρώπινο αλλά σε μετακινεί αυτό το πράγμα. Είναι εκεί για να το δεις».