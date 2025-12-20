Deepal S05: Ποντάρει και στην ασφάλεια που προσφέρει

Τα 5 αστέρια στο Euro NCAP 2025 και τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει

20.12.25 , 10:17 Deepal S05: Ποντάρει και στην ασφάλεια που προσφέρει
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 18.12.25, 10:17
Deepal S05: Ποντάρει και στην ασφάλεια που προσφέρει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η CHANGAN ανακοίνωσε ότι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Deepal S05 πέτυχε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας Euro NCAP 2025, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική αρτιότητα και τον προηγμένο σχεδιασμό ασφαλείας του οχήματος.

Το Deepal S05 συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Η πλατφόρμα υψηλής αντοχής, σε συνδυασμό με το πλήρως εξελιγμένο σύστημα ADAS, το καθιστούν μία από τις πιο ασφαλείς προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Κορυφαίες επιδόσεις στις τέσσερις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης

Προστασία ενήλικων επιβατών - 94%

Το Deepal S05 διασφάλισε εξαιρετικές επιδόσεις σε εμπρόσθιες και πλευρικές συγκρούσεις, αλλά και σε ενδεχόμενα τραυματισμού αυχένα σε οπίσθιες προσκρούσεις. Η ακαμψία της δομής, η αποδοτική απορρόφηση ενέργειας και η αποτελεσματική λειτουργία των αερόσακων συνέβαλαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινδύνου τραυματισμού.

Προστασία παιδιών - 87%

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε δυναμικές δοκιμές που αφορούν σε παιδιά και στην εργονομία εγκατάστασης καθισμάτων. Το όχημα υποστηρίζει πλήρως i-Size συστήματα και ενσωματώνει τεχνολογία ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (Child Presence Detection).

Προστασία Ευάλωτων Χρηστών που κινούνται στο δρόμο -78%

Το σχήμα του μπροστινού μέρους και τα συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος για πεζούς και ποδηλάτες συνέβαλαν σε υψηλές βαθμολογίες. Οι μετρήσεις έδειξαν αποτελεσματική μείωση των κινδύνων σε σημεία κρούσης όπως το καπό και η βάση του παρμπρίζ.

Safety Assist - 76%

Το Deepal S05 εξοπλίζεται με πλήρη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), συμπεριλαμβανομένων:

· Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB) για οχήματα, πεζούς & ποδηλάτες

· Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

· Ανίχνευση τυφλού σημείου

· Έξυπνη προσαρμογή ταχύτητας

· Σύστημα ανίχνευσης προσοχής οδηγού

Η ύψιστη βαθμολογία 5 αστέρων από τον Euro NCAP επιβεβαιώνει την δέσμευση της CHANGAN στην ασφάλεια και την ποιότητα. 

DEEPAL
 |
DEEPAL S05
 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ EURO NCAP 2025
