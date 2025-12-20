GNTM: Η τρυφερή ανάρτηση στήριξης για τον αδερφό του Ανέστη στον τελικό

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε χθες, στον μεγάλο τελικό του GNTM 2025 o νεαρός Έντουαρντο Τεντένσκι, που συμμετείχε στον διαγωνισμό μαζί με τον αδερφό του Ανέστη Τεντένσκι που ήταν φιναλίστ. Το νεαρό αγόρι θέλησε να δείξει δημόσια τη στήριξή του στον αδερφό του και αν και ο ίδιος δεν κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο τελικό, η καρδιά του ήταν μαζί με τον Ανέστη.

Με μία ανάρτηση στα social media από παιδική τους φωτογραφία, ο Έντουαρντο μοιράστηκε τη χαρά και την υπερηφάνεια του για τον αδερφό του, γράφοντας «Πάμε δυνατά!».

Δες την ανάρτηση του Έντι για τον Ανέστη:

Τι συνέβη στον μεγάλο τελικό του GNTM - Νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!

Μεγάλη νικήτρια του GNTM 6 αναδείχθηκε η Ξένια Τσίρκοβα. Με δάκρυα στα μάτια, η 25χρονη δήλωσε: «Μαμά τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή».

Η Ξένια εντυπωσίασε τους κριτές με τις πόζες της και μόλις ακούστηκε το όνομά της, όλοι οι διαγωνιζόμενοι και οι κριτές πανηγύρισαν μαζί της. Η ίδια δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι έφτασε στην κορυφή, αναρωτώμενη αν έγινε κάποιο λάθος.

Οι βαθμοί:

Ξένια Τσίρκοβα: 116 βαθμοί (κριτική επιτροπή + κοινό)

Ανέστης: 114 βαθμοί

Γιώργος: 103 βαθμοί

Η βραδιά ήταν γεμάτη συγκίνηση, με αδερφική στήριξη, δυνατές εμφανίσεις και τον θρίαμβο της Ξένιας, που πλέον είναι η Greece’s Next Top Model.

Οι Έντουαρντο και Ανέστης απέδειξαν ότι η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει κάθε πρόκληση, ενώ η Ξένια έδειξε ότι με πάθος και αφοσίωση, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Η οντισιόν Ανέστη - Εντουάρντο

Τα δύο αδέλφια είχαν έρθει μαζί στην πρώτη οντισιόν του GNTM και εμφανίστηκαν ξεχωριστά μπροστά στους κριτές, παίρνοντας τα πιο θετικά σχόλια.

Αρχικά, εμφανίστηκε ο Ανέστης, ο οποίος με την παρουσία του εντυπωσίασε και τους πέντε κριτές. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σηκώθηκε μάλιστα να του φτιάξει τα μαλλιά και δήλωσε ξετρελαμένη με την ομορφιά του. Ο Ανέστης σπούδαζε Ιατρική στο Παρίσι, αλλά ασχολούνταν ενεργά με το μόντελινγκ και ήθελε να συνδυάσει και τα δύο. Φυσικά, πέρασε στην επόμενη φάση με πέντε «ναι».

Όταν ακολούθησε ο αδερφός του, ο Έντουαρντο, η κριτική επιτροπή έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Μάλιστα, του ζήτησαν να φέρει ξανά τον αδερφό του μέσα στο πλατό για να ποζάρουν μαζί, γεγονός που κέρδισε το κοινό και τους κριτές. Τα δύο αδέλφια πέρασαν στην επόμενη φάση και δήλωσαν ότι θέλουν να φτάσουν μαζί στον τελικό, αφήνοντας τον νικητή να αναδειχθεί ο καλύτερος.

