GNTM 6: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!

Η πρώτη οντισιόν του νέου κύκλου του GNTM 6 είναι γεγονός

Media
Πρώτη Δημοσίευση: 19.09.25, 20:44
Η πρώτη οντισιόν του νέου κύκλου του GNTM 6 είναι γεγονός και οι κριτές υποδέχτηκαν τους πρώτους διαγωνιζόμενους με ενθουσιασμό!

Την παράσταση έκλεψαν τα δυο αδέλφια, ο Ανέστης και ο Εντουάρντο! Εμφανίστηκαν ξεχωριστά μπροστά στους κριτές και πήραν τα πιο θετικά σχόλια!

Αρχικά, εμφανίστηκε ο Ανέστης, ο οποίος με την εμφάνισή του κέρδισε και τους 5! Μάλιστα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σηκώθηκε να του φτιάξει τα μαλλιά και δήλωσε ξετρελαμένη με την ομορφιά του.

Ο Ανέστης σπουδάζει Ιατρική στο Παρίσι αλλά ασχολείται ενεργά με το μόντελινγκ και θέλει να τα συνδυάσει! 

GNTM 6: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!

Ο Ανέστης ήρθε από το Παρίσι

Φυσικά πέρασε στην επόμενη φάση με 5 ναι!

Όταν ακολούθησε ο αδελφός του, Έντι, η κριτική επιτροπή έμεινε με ανοιχτό το στόμα! Μάλιστα, του ζήτησε να φέρει ξανά και τον αδελφό του μέσα στο πλατό και να ποζάρουν μαζί!

GNTM 6: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!

Τα δυο αδέλφια πέρασαν στην επόμενη φάση και δήλωσαν ότι θέλουν να πάνε τελικό οι δυο τους και ας κερδίσει ο καλύτερος!

GNTM 6: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!

Το πιο αγαπημένο fashion project επέστρεψε στο Star και δεν μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή! Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.

Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:

· 50.000 ευρώ

· ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση

· υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

