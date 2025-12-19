Γιαννόπουλος: «Ο Ν. Παππάς λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε»

Σε ένα επεισόδιο που έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή και νομικές ενέργειες, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελίας για σωματική επίθεση σε βάρος δημοσιογράφου στο Στρασβούργο, όπου πραγματοποιούνταν συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το γεγονός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου σε μπαρ της πόλης, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής αποστολής ελληνικών Μέσων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, δημοσιογράφος του News24/7, υπέβαλε μήνυση στις γαλλικές αρχές και κατήγγειλε ότι ο ευρωβουλευτής τον εμπόδισε καθώς αποχωρούσε από τον χώρο και, όπως περιγράφει, του επέφερε χτυπήματα στο κεφάλι τα οποία τον έριξαν στο πάτωμα.

Στην εκδοχή του περιστατικού, ο ίδιος ο Γιαννόπουλος ανέφερε:

«Ο κος Παππάς λέει ‘τον χτύπησα, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα’. Και σε αυτό λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Πισώπλατα, την ώρα που αποχωρούσα».

«Υπήρχαν «διαβουλεύσεις» έξω από το μαγαζί, την ώρα που με μείωνε, με εκφράσεις ‘σε χτύπησα, γιατί κοίτα πως είσαι’. Στη συνέχεια έδειξε διάθεση συγκατάβασης και συμβιβασμού. Όταν έφυγα μου έστειλε μηνύματα, που περιέργως έσβησε λίγο μετά. Μου έκανε έξι κλήσεις στο κινητό, απάντησα την πρώτη γιατί δεν ήξερα το νούμερο. Στα μηνύματα έλεγε πως ήθελε να απολογηθεί».

Μετά την καταγγελία, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την άμεση απομάκρυνση του Παππά από την ευρωομάδα και την παραπομπή του στη διαδικασία διαγραφής. Οι γαλλικές αρχές έχουν θέσει σε εξέλιξη διαδικασίες που δεν καλύπτονται από την κοινοβουλευτική ασυλία, καθώς το περιστατικό εκτός εγκαταστάσεων του Ευρωκοινοβουλίου θεωρείται πράξη εκτός των επίσημων καθηκόντων του ευρωβουλευτή.

Ο ίδιος ο Νίκος Παππάς, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, παραδέχθηκε ότι «ανέβασε το χέρι» στη διάρκεια της αντιπαράθεσης και το χαρακτήρισε πράξη για την οποία μετανιώνει, αλλά διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε πρόθεση πρόκλησης τραυματισμού ούτε, όπως τόνισε, τον “γρονθοκόπησε”.