Νέα Σειρά Γραμματοσήμων «ΕΛΠΙΔΑ - Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»
Το πολύχρονο κοινωνικό έργο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», μέσα από το οποίο έχουν σωθεί χιλιάδες παιδιά, και την προσφορά της Ιδρύτριας του Σωματείου αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, τιμούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) με την κυκλοφορία της νέας σειράς γραμματοσήμων και αναμνηστικών φακέλων «ΕΛΠΙΔΑ- Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη».

Νέα σειρά γραμματοσήμων «ΕΛΠΙΔΑ - Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»

Σε δύο από τα γραμματόσημα εικονίζεται η αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη α) την ημέρα που έλαβε το Βραβείο Nelson Mandela 2020 των Ηνωμένων Εθνών και β) σε γιορτή για τα παιδιά στο Ογκολογικό Νοσοκομείο όπου αγκαλιάζει έναν μικρό ασθενή της ΕΛΠΙΔΑΣ. Στα άλλα δύο γραμματόσημα εικονίζονται το εμβληματικότερο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ: το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» και το λογότυπο του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ το οποίο είναι πια ταυτόσημο με την στήριξη στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Στον αναμνηστικό φάκελο κεντρική θέση κατέχει η φράση της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη που έγινε σύνθημα για την ΕΛΠΙΔΑ: «Για τη ζωή ενός και μόνο παιδιού αξίζει να αγωνίζεσαι».

Νέα σειρά γραμματοσήμων «ΕΛΠΙΔΑ - Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»

Συνολικά, κυκλοφορούν 5.000 φυλλαράκια με 4 αυτοκόλλητα γραμματόσημα καθώς και 1.000 αναμνηστικοί φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας.

Η έναρξη της κυκλοφορίας έγινε στις 24 Νοεμβρίου 2025 στο ταχυδρομείο της Πλατείας Συντάγματος όπου πολλοί φιλοτελιστές και συλλέκτες σφράγισαν τα γραμματόσημα, με την ειδική σφραγίδα της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας της συγκεκριμένης σειράς που τα καθιστά συλλεκτικά.

Νέα σειρά γραμματοσήμων «ΕΛΠΙΔΑ - Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»

Ινώ Κωνσταντοπούλου, Ελένη Σαμαρά, Μελίνα Δασκαλάκη, Γωγώ Σταθοπούλου (από την ΕΛΠΙΔΑ, το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, και το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη) και από τα ΕΛΤΑ: Δανιήλ Μπεναρδούτ, (Πρόεδρος του ΔΣ των ΕΛΤΑ), Μπακαλοπουλος Σταύρος (Key Account Manager, Διεύθυνση Β2Β Sales), Παλιούρα Παρασκευή (Deputy Manager, Southern Greece Network), Βίκυ Ματζιάρη (Public Relations Division, Corporate Communication Direction), Εμμανουήλ Αναστασία (Διευθύντρια καταστήματος ΕΛΤΑ Συντάγματος)

Το "παρών" έδωσαν ο Πρόεδρος του ΔΣ των ΕΛΤΑ κύριος Δανιήλ Μπεναρδούτ, τα μέλη ΔΣ της ΕΛΠΙΔΑΣ κυρίες Ελένη Σαμαρά και Μελίνα Δασκαλάκη, η Γ. Γραμματέας του Συλλόγου Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ, κυρία Ινώ Κωνσταντοπούλου, μέλη του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ καθώς και στελέχη του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και των ΕΛΤΑ.

Τα γραμματόσημα είναι διαθέσιμα σε όλα τα ταχυδρομεία και στο philotelismos.gr.

