Τροχαίο με έναν νεκρό στη Θηβών - Χαλκίδας: Σμπαράλια το αυτοκίνητό του

Τραυματίστηκε κι ένας 47χρονος - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 13:58 Ματθίλδη Μαγγίρα: Κατακεραυνώνει τον Τριαντάφυλλο
05.02.26 , 13:48 Κατερίνα Βρανά: «Μπράβο στην ΕΡΤ που επέλεξε άτομο με αναπηρία»
05.02.26 , 13:36 Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
05.02.26 , 13:23 MasterChef: Τα κλάματα του Γιώργου στο συμβούλιο και τα απογοητευτικά πιάτα
05.02.26 , 13:17 Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ
05.02.26 , 13:14 Πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
05.02.26 , 13:01 Τροχαίο με έναν νεκρό στη Θηβών - Χαλκίδας: Σμπαράλια το αυτοκίνητό του
05.02.26 , 12:49 Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
05.02.26 , 12:35 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ- Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
05.02.26 , 12:34 Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας εντόπισε τον 64χρονο που είχε εξαφανιστεί
05.02.26 , 12:30 Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αυτοάνοσο. Είχα έντονους πόνους»
05.02.26 , 12:16 Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
05.02.26 , 12:07 Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ
05.02.26 , 11:55 Εύκολη συνταγή για κέικ με γεύση μπισκότο και γλάσο από φρούτα του δάσους
05.02.26 , 11:25 Αθηναϊκός Qualco: Με το βλέμμα στους «4» της Ευρώπης
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ
Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ
Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: permissos.gr
Πρώτη Δημοσίευση: 05.02.26, 13:04
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 5/2 στη Θηβών - Χαλκίδας, με δύο οχήματα να συγκρούονται πλαγιομετωπικά. 

Τροχαίο στη Θηβών - Χαλκίδας

Εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης / permissos.gr

Συγκεκριμένα, ένας 62χρονος άνδρας είναι το θύμα της σύγκρουσης, αλλά κι ένας ακόμη, 47 ετών, έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θηβών για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, όπως δημοσιεύει το permissos.gr.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας

Αμέσως κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο, και ξεκίνησε αμέσως την προσπάθεια απεγκλωβισμού των θυμάτων. Δυστυχώς, ο 62χρονος ήταν ήδη νεκρός. 

Ένας νεκρός από το τροχαίο

Άμορφες μάζες σιδηρικών τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο / permissos.gr

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο Χ

Την προανάκριση για τα αίτια που οδήγησαν στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα ανέλαβε η τροχαία. 

Τουρκία: Θανατηφόρα τροχαία με 16 νεκρούς και 30 τραυματίες

Εικόνες από το τροχαίο

Εκτός από τον νεκρό, υπάρχει κι ένας τραυματίας / permissos.gr

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΘΗΒΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top