Τροχαίο με έναν νεκρό στη Θηβών - Χαλκίδας: Σμπαράλια το αυτοκίνητό του

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 5/2 στη Θηβών - Χαλκίδας, με δύο οχήματα να συγκρούονται πλαγιομετωπικά.

Συγκεκριμένα, ένας 62χρονος άνδρας είναι το θύμα της σύγκρουσης, αλλά κι ένας ακόμη, 47 ετών, έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θηβών για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, όπως δημοσιεύει το permissos.gr.

Αμέσως κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο, και ξεκίνησε αμέσως την προσπάθεια απεγκλωβισμού των θυμάτων. Δυστυχώς, ο 62χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο Χ :

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Θηβών –Χαλκίδας. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.