Τουρκία: Θανατηφόρα τροχαία με 16 νεκρούς και 30 τραυματίες

Πηγή: Φωτογραφία από βίντεο Open
Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια / Bίντεο Open
Τραγικός είναι ο απολογισμός δύο σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων που σημειώθηκαν στην Τουρκία, με συνολικά 16 νεκρούς και 30 τραυματίες.

Το πιο πολύνεκρο δυστύχημα καταγράφηκε στην Αττάλεια, μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές πόλεις της νότιας Τουρκίας, όταν λεωφορείο που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια ανετράπη στις 10:20 τοπική ώρα (09:20 ώρα Ελλάδας), σε αυτοκινητόδρομο που είχε γίνει ιδιαίτερα ολισθηρός λόγω βροχής.

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο επικρατούσε και έντονη ομίχλη, ενώ πρόκειται για διασταύρωση όπου απαιτείται χαμηλή ταχύτητα, κάτι που –όπως εκτιμάται– δεν τηρήθηκε. Αποτέλσμα του τροχαίου ήταν να χάσουν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και να τραυματιστούν 25 επιβάτες.

 

 

Λίγες ώρες νωρίτερα, ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχία Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια–Ισπάρτα. Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν.

Η Αττάλεια, γνωστό παραθαλάσσιο θέρετρο της Μεσογείου, δέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μεγάλο αριθμό Τούρκων και ξένων επισκεπτών, γεγονός που καθιστά τους οδικούς άξονες της περιοχής ιδιαίτερα επιβαρυμένους. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και των δύο δυστυχημάτων.

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
