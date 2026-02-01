Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε σε ρέμα

Γιατί ανέλαβε το Ανθρωποκτονιών

01.02.26 , 17:34 Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε σε ρέμα
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Νέα Πέραμος: Πτώμα Άνδρα Σε Ρέμα - Ανέλαβε Το Ανθρωποκτονιών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στη Νέα Πέραμο, όπου εντοπίστηκε η σορός άνδρα σε ρέμα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μακάβριο θέαμα αντίκρισε ένας περιπατητής στην περιοχή.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για 27χρονο, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί πριν από περίπου μία εβδομάδα στη Δυτική Αττική, από άτομο του φιλικού του περιβάλλοντος.  

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, πρόκειται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, για άτομο χωρίς ποινικό μητρώο. Παρ’ όλα αυτά, οι έρευνες είχαν ήδη στραφεί στις προσωπικές του επαφές και σε ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να είχε, 

Την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
 |
ΠΤΩΜΑ
 |
ΣΟΡΟΣ
