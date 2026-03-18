Ιωάννα Τούνη - Ξέσπασε για την απεργία των ταξί: «Νεύρα, νεύρα, νεύρα»

Η Ιωάννα Τούνη το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου ήρθε αντιμέτωπη με ένα απρόοπτο γεγονός, αφού η απεργία των ταξί την ανάγκασε να αλλάξει τα σχέδιά της.

Η δημοφιλής influencer αναγκάστηκε να κινηθεί με τα πόδια, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην μετακίνησή της, και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Μέσα από insta story της περιέγραψε την ταλαιπωρία που υπέστη, τονίζοντας την αναστάτωση που προκάλεσε στην καθημερινότητά της αυτή η ατυχία.

«Καλημέρα συμπεθέρα και τα νεύρα μου δεν είναι πολύ καλά από το πρωί να ξέρεις γιατί εν τέλει έχουν απεργία τα ταξί κι εγώ σενιαρίστηκα, ντύθηκα γιατί έχω ραντεβού με ρουχάδες και κυκλοφορώ κάπως έτσι στην πόλη. Εντάξει άνετα είναι τα παπούτσια αλλά τώρα κάνω μισάωρο ποδαρόδρομο. Νεύρα, νεύρα, νεύρα! Τι γίνεται με τις απεργίες; Δεν ξέρω», είπε η Ιωάννα Τούνη.

Στο μεταξύ, η Ιωάννα Τούνη έχει αυτές τις ημέρες μαζί της τον γιο της, Πάρη, ο οποίος ξεκίνησε μαθήματα ιππασίας.