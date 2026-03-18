Ιωάννα Τούνη: Οι στιγμές με τον γιο της στη φύση και το νέο τους hobby

Η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως διανύει μια περίοδο όπου δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις απλές, ουσιαστικές στιγμές της καθημερινότητας, επιλέγοντας δραστηριότητες που συνδυάζουν χαλάρωση και bonding με τον μικρό της γιο, Πάρη.

Αντί για έντονους ρυθμούς και κοσμικές εμφανίσεις, το πρόγραμμά της πλέον περιλαμβάνει μικρές «αποδράσεις» σε χώρους με φύση και ηρεμία.

Μία από αυτές τις νέες συνήθειες είναι τα μαθήματα ιππασίας που ξεκίνησε πρόσφατα ο 3χρονος Πάρης. Η influencer μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από τη δεύτερη επίσκεψή τους στον χώρο, δείχνοντας πόσο διαφορετική μπορεί να είναι μια καθημερινή δραστηριότητα όταν συνδυάζεται με τη φύση, τα ζώα και την παιδική εξερεύνηση.

Στα βίντεο που ανέβασε, ο μικρός φαίνεται να προσεγγίζει διστακτικά αλλά με εμφανή περιέργεια το πόνυ, ενώ σιγά-σιγά αρχίζει να νιώθει πιο άνετα, απολαμβάνοντας τις πρώτες του βόλτες.

Η Ιωάννα, χαλαρή και χαμογελαστή, τον παρακολουθεί από κοντά, καταγράφοντας τις στιγμές αλλά και ζώντας τες ουσιαστικά, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

Το σκηνικό θυμίζει περισσότερο lifestyle εμπειρία παρά απλό μάθημα: casual outfit, φυσικό φως, ήρεμη ατμόσφαιρα και ένα παιδί που ανακαλύπτει κάτι καινούργιο.

Είναι εμφανές ότι τέτοιες δραστηριότητες δεν είναι απλώς μια απασχόληση για τον Πάρη, αλλά μια επιλογή ζωής που θέλει να του προσφέρει η ίδια με έμφαση στην επαφή με τη φύση και την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης.

Μάλιστα, η ίδια άφησε να εννοηθεί πως δεν θα μείνει απλώς θεατής. Όπως αποκάλυψε, σκέφτεται πολύ σύντομα να ξεκινήσει και εκείνη μαθήματα ιππασίας, μετατρέποντας αυτή τη δραστηριότητα σε μια κοινή εμπειρία μητέρας και γιου.

«Δεύτερη φορά που ερχόμαστε για ιππασία με το μικρό μου. Ελπίζω να εξοικειωθεί σύντομα ο Παρούλης με το πόνυ του, για να αρχίσω παράλληλα να κάνω μάθημα και εγώ», έγραψε χαρακτηριστικά.