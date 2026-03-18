«To Σόι σου»: Θα συνεχιστεί του χρόνου; Ο Γιάννης Δρακόπουλος απαντά

To σχόλιο για τις αλλαγές στις ημέρες προβολής

Επιμέλεια STAR.GR
Media
O Γιάννης Δρακόπουλος στο Breakfast@star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Δρακόπουλος αναφέρει την επιτυχία της επιστροφής της σειράς «To Σόι σου» μετά από πέντε χρόνια.
  • Η σειρά έχει κερδίσει ξανά τις καρδιές του κοινού, με τους ήρωες να επανασυνδέονται σε ένα πιο ώριμο πλαίσιο.
  • Η σταθερότητα στο πρόγραμμα προβολής είναι σημαντική για την ανταπόκριση του κοινού.
  • Ο Δρακόπουλος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας της σειράς και του χρόνου, αλλά τίποτα δεν είναι οριστικό πριν τα γυρίσματα.

Ο Γιάννης Δρακόπουλος, γνωστός τηλεοπτικός Μιχάλης Μπισμπίκης, μίλησε για την επιτυχημένη επιστροφή της σειράς «To Σόι σου», η οποία μετά από πέντε χρόνια απουσίας φαίνεται ότι έχει κερδίσει ξανά τις καρδιές του κοινού.

«Είναι ευτυχές που το comeback της σειράς τελικώς βλέπουμε πλέον ότι είναι επιτυχημένο. Ο κόσμος ξανααγάπησε τους παλιούς-νέους ήρωες κατά μία έννοια κι αυτό είναι πολύ έτσι... ευχάριστο», δήλωσε ο ηθοποιός στο Breakfast@star, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα να βλέπει την ανταπόκριση του κοινού.

Σχετικά με την αίσθηση ότι η σειρά συνεχίζει από εκεί που είχε μείνει πριν από πέντε χρόνια, εξήγησε: «Οπωσδήποτε θα 'χουν περάσει 5 χρόνια σεναριακά και τα λοιπά, αλλά η αλήθεια είναι ότι για μας είναι... κάπως σαν να μην έχουν περάσει». Η εμπειρία αυτή, όπως υπογραμμίζει, είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους ηθοποιούς όσο και για τους θεατές, που ξανασυναντούν αγαπημένους χαρακτήρες σε ένα familiar αλλά πιο ώριμο πλαίσιο.

Η σειρά, όπως λέει, έχει ωριμάσει και σεναριακά: «Σίγουρα όλοι έχουμε μετά από 5 χρόνια να το πούμε έτσι... μία διαφορετική άποψη γενικότερα απέναντι σε αυτό που κάνουμε, στη δουλειά μας». 

Σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές στο πρόγραμμα προβολής, ο ηθοποιός τόνισε ότι η σταθερότητα είναι σημαντική τόσο για το κοινό όσο και για τη σειρά: «Σίγουρα η σταθερότητα είναι κάτι το οποίο είναι καλό σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή ο κόσμος κάνει το πρόγραμμά του, ξέρει ότι θα δω αυτό τότε. Το να το αλλάζεις συνέχεια δεν είναι… ε, τουλάχιστον για την ίδια τη σειρά και για τον κόσμο ακόμα, ό,τι καλύτερο».

Όσον αφορά το μέλλον της σειράς, ο Γιάννης Δρακόπουλος αφήνει ανοιχτό ένα θετικό ενδεχόμενο: «Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, ναι, μάλλον θα συνεχίσουμε και του χρόνου». Ωστόσο, παραδέχεται ότι τίποτα δεν είναι οριστικό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα: «Όπως έχω ξαναπεί, αυτά μέχρι να μπεις στο πλατό για να ξεκινήσεις τα γυρίσματα, τίποτα δεν είναι σίγουρο».


