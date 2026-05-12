Survivor: Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου περιγράφει το φρικτό ατύχημα

«Ακρωτηριάστηκε το ένα του πόδι από το γόνατο. Από θαύμα ζει το παιδί μου»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου με τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό.
  • Η βάρκα χτύπησε τη σημαδούρα και τον Σταύρο, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στα πόδια του.
  • Ακρωτηριάστηκε το ένα του πόδι και το άλλο είναι σοβαρά χτυπημένο, κινδυνεύει η ζωή του.
  • Η κατάσταση του Σταύρου έχει σταθεροποιηθεί, αλλά η οικογένειά του ετοιμάζεται να ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο.
  • Η μετάδοση του Survivor αναστέλλεται επ' αόριστον λόγω του ατυχήματος.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το φρικτό ατύχημα με τον παίκτη του reality επιβίωσης Survivor, Σταύρο Φλώρο, αποκάλυψε ο πατέρας του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Όπως είπε, ο γιος του ήταν για ψαροντούφεκο μαζί με τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό και είχαν μαζί σημαδούρα. 

«Ήρθε μια βάρκα δώδεκα ατόμων περίπου με δύο μηχανές. Ο Μάνος την είδε και άρχισε να φωνάζει. Ο Σταύρος ήταν μέσα στο νερό και δεν τον άκουσε. Το σκάφος χτύπησε τη σημαδούρα και τον Σταύρο», είπε ο πατέρας του 22χρονου. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προπέλες του ταχύπλοου τραυμάτισαν σοβαρά τον γιο του. 

«Οι προπέλες τον χτύπησαν στα πόδια κι έχασε αρκετό αίμα. Πήγε στο νοσοκομείο, κινδυνεύοντας για τη ζωή του. Ακρωτηριάστηκε το ένα του πόδι από το γόνατο και το άλλο χαμηλά στον αστράγαλο είναι αρκετά χτυπημένο. Από θαύμα ζει το παιδί μου κι ελπίζουμε για το καλύτερο. Να περάσει ακόμα ένα 24ωρο να διαφύγει τον κίνδυνο. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή του, αλλά έχουμε μετά δρόμο».

Ήδη για Άγιο Δομήνικο ταξιδεύει η αδελφή του Σταύρου και η θεία του, ενώ ο ίδιος περιμένει πότε θα βγει το διαβατήριό του για να μπορέσει να ταξιδέψει και να βρεθεί κοντά στον 22χρονο γιο του. 

«Το πιο σημαντικό είναι ότι το παιδί μου ζει. Θα πάνε στον Άγιο Δομίνικο η αδερφή του και η θεία του και εγώ θα βγάλω διαβατήριο για να φύγω. Χθες, δε μιλήσαμε επειδή ήταν σε καταστολή και δε θέλαμε να τον ξυπνήσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα μαζί του», είπε.

Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε εκτός αγωνιστικών γυρισμάτων, την ώρα  που είχε πάει για ψάρεμα με τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό. Στο reality επιβίωσης τους έχουμε δει πολλές φορές να βουτούν με ψαροντούφεκο και να φέρνουν στους συμπαίκτες τους ψάρια για να φάνε. 

Τίποτα δεν προμήνυε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο παίκτες είχαν μαζί τους σημαδούρα και ψάρευαν εντός των ορίων που τους έχουν δοθεί από την παραγωγή του παιχνιδιού. 

Ωστόσο, δεν έχει γίνει σαφές τι ήταν αυτό που συνέβη και οδήγησε στο τραγικό ατύχημα.

Οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ η μετάδοση του reality επιβίωσης αναστέλλεται επ’ αόριστον. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι παίκτες ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. 

