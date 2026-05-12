Ο αδελφός του δημοσιογράφου Γιάννη Μαλλιαρού, ο οποίος συνεργάζεται με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» είναι ο παίκτης του Survivor, ο οποίος ήταν μπροστά στo ατύχημα του Σταύρου Φλώρου και προσπάθησε να τον σώσει.

Όπως είπε ο γνωστός δημοσιογράφος, όλη νύχτα ήταν ανάστατοι, καθώς τα πρώτα δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο αδελφός του ήταν ο τραυματίας και όχι ο 22χρονος.

O Σταύρος Φλώρος και ο Μάνος Μαλλιαρός

Στη συνέχεια η παραγωγή τους ενημέρωσε πως το ατύχημα το είχε ο Σταύρος Φλώρος και πως ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν μαζί του.

«Το συνήθιζαν τα δύο παιδιά να πηγαίνουν μαζί για ψαροντούφεκο. Αυτό που γνωρίζω και έχω επικοινωνήσει και με την οικογένεια του Σταύρου είναι ότι πέρασε το τουριστικό σκάφος. Δεν το είδε ο Σταύρος. Ο αδελφός μου του φώναξε. Τον χτύπησαν οι προπέλες στα πόδια. Ο αδελφός μου τον σήκωσε και τον έβαλε γρήγορα πάνω στο σκάφος μαζί με τον συγκυβερνήτη που γνώριζε από πρώτες βοήθειες. Του δέσανε τα πόδια και τον πήγαν στο νοσοκομείο», είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός.

Η παραγωγή του reality επιβίωσης επικοινώνησε με την οικογένεια του Μάνου Μαλλιαρού αργά χθες το βράδυ, τους ενημέρωσε ότι ο άνθρωπός τους είναι καλά και τους είπε ότι πρέπει να είναι περήφανοι γι’ αυτόν γιατί είναι ένας ήρωας.

«Ο αδελφός μου άμα δει μια σταγόνα αίμα μπορεί να λιποθυμήσει. Και στη μητέρα του Σταύρου της είπα ότι πραγματικά είχε άγιο και ο Μάνος και ο Σταύρος. Ο αδελφός μου βρήκε αυτή τη δύναμη στην κατάσταση που ήταν ο Σταύρος και τον σήκωσε και τον έβαλε στο σκάφος. Ο αδελφός μου είδε το σκάφος κι άρχισε να του φωνάζει. Άρχισε να κολυμπάει γρήγορα να πάει προς το μέρος του, αλλά ο Σταύρος δεν το είδε. Γνωρίζουμε ότι είχανε σημαδούρα», είπε ο δημοσιογράφος.

Ο ίδιος δεν έχει καταφέρει ακόμα να μιλήσει με τον αδελφό του, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη νευρικό κλονισμό μετά το ατύχημα.

«Είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι για τον Μάνο γιατί καταλαβαίνουμε τη δύναμη που βρήκε εκείνη τη στιγμή. Ξεπέρασε τους φόβους του, τις δυσκολίες που υπήρχαν και κατάφερε και κράτησε στη ζωή αυτό το παιδί», είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός.