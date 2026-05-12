Γιορτή της Μητέρας. Η μία μέρα του χρόνου όπου ο κόσμος, ή τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος του, υποτίθεται ότι γιορτάζει τη γυναίκα που σε έφερε στον κόσμο, σε έθρεψε και με κάποιον τρόπο κατάφερε να διατηρήσει την υπομονή της μέσα από τις άυπνες νύχτες και τα εφηβικά ξεσπάσματα. Αλλά για μένα, αυτή η συγκεκριμένη Γιορτή της Μητέρας μοιάζει πλέον περισσότερο με μια αναμέτρηση.

Όχι ακριβώς με τη μαμά μου, αλλά με την ατελείωτη, εξαντλητική χορωδία που αντηχεί στο μυαλό μου – τη φωνή της, τις ερωτήσεις της, τις ελπίδες της, την επίμονη επιμονή της ότι πρέπει να γίνω μαμά.

Κάθε χρόνο, νομίζω ότι έχω προετοιμαστεί αρκετά. Κάθε χρόνο, λέω στον εαυτό μου: «Είναι απλώς η αγάπη της. Είναι απλώς ο τρόπος της να νοιάζεται». Αλλά ειλικρινά, είναι και ο τρόπος της να με σπρώχνει – μια ώθηση που έχω αρχίσει να φοβάμαι σχεδόν όσο και η ιδέα να πάρω ένα χάπι για να γυρίσω πίσω τον χρόνο καθώς οι δυστοπικοί τίτλοι που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχώς λένε κάτι του τύπου: Ετοιμαστείτε, γιατί ήρθε το τέλος του κόσμου - ή έτσι νιώθω.

Τικ τακ τικ τακ μια ωρολογιακή βόμβα στα σπλάχνα μου

Φέτος, έχω φτάσει σε ένα νέο επίπεδο μουδιάσματος. Για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας των τριάντα μου, άκουγα ήσυχα, έγνεφα ευγενικά, ίσως πρόσφερα το διπλωματικό «Θα το σκεφτώ», ενώ μέσα μου ούρλιαζα, «Δεν είμαι έτοιμη! Δεν θέλω να είμαι έτοιμη! Δεν ξέρω καν αν θέλω να κάνω παιδί, και ειλικρινά, προσπαθώ ακόμα να ελέγξω τη ζωή μου!»

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου