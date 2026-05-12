Eurovision 2026: Άνοδος στα στοιχήματα για τον Akyla!

Φαβορί η Φινλανδία για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη

Ραγδαία άνοδο καταγράφει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 με τον Akyla, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Breakfast@Star, όπου έγινε εκτενής ανάλυση της σκηνικής παρουσίας και της δυναμικής του τραγουδιού στα διεθνή προγνωστικά.

Το κλίμα στην εκπομπή ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδες, με τους συντελεστές να μιλούν για μια εμφάνιση που έχει ήδη καταφέρει να ανεβάσει αισθητά την Ελλάδα στα στοιχήματα και να τη βάλει δυναμικά στη συζήτηση για τις κορυφαίες θέσεις.

«Έχουμε εκτόξευση στα προγνωστικά»

Όπως αποκαλύφθηκε στον αέρα, η ελληνική συμμετοχή σημείωσε σημαντική άνοδο μετά την παρουσίαση της σκηνικής πρόβας και έχει 21% πιθανότητες να κερδίσει. 

«Είχαμε πέσει μέχρι το 13% και ανεβήκαμε στο 21%. Μιλάμε για πολύ μεγάλη άνοδο στα προγνωστικά», είπε ο συντάκτης τoυ Eurovisionfun.com, Σπύρος Κορωνάκης με το πάνελ να τονίζει ότι η τάση είναι ξεκάθαρα ανοδική.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Eurovision World, η Ελλάδα έχει ανέβει πλέον στο 21%, με τις αποδόσεις να διαμορφώνονται μεταξύ 3,25 και 4,2, τη στιγμή που λίγες ημέρες νωρίτερα κινούνταν σε επίπεδα άνω του 6.

Οι αναλυτές εκτίμησαν πως, μετά και τις τελευταίες εικόνες από την πρόβα, υπάρχει πιθανότητα η Ελλάδα να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

«Υπάρχει πρόβλεψη ότι μετά το τηλεοπτικό που θα δει ο κόσμος, τα στοιχήματα θα πάνε ακόμη πιο ψηλά», σχολιάστηκε στον αέρα.

Η σκηνική παρουσία που «κλειδώνει» τη δυναμική

Η εμφάνιση του Ακύλα χαρακτηρίστηκε από συνεχή κίνηση, έντονη επαφή με το κοινό και σκηνοθεσία υψηλής αισθητικής.

«Είναι τρία λεπτά που γίνεται συνέχεια κάτι, δε σταματά ούτε δευτερόλεπτο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συντάκτης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια από τις πιο ολοκληρωμένες ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων ετών.

Πρώτη θέση για την Ελλάδα στο press poll της Eurovision

Η πρώτη αποτύπωση του press poll της Eurovision μετά τη γενική πρόβα του Α’ Ημιτελικού στη Βιέννη δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς αξιολόγησαν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι τις φετινές εμφανίσεις.

Συνολικά 89 εκπρόσωποι του Τύπου, κλήθηκαν να ψηφίσουν με βάση όσα παρακολούθησαν ζωντανά από την αρένα της Wiener Stadthalle, σε συνθήκες που προσομοιάζουν απόλυτα με τη τηλεοπτική μετάδοση.

Η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό με μια ιδιαίτερα δυνατή πρώτη εικόνα.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τη Φινλανδία, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Μολδαβία, σε ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο και την έντονη φετινή μάχη του Α’ Ημιτελικού.

«Έχουμε ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε»

Με έντονο Eurovision άρωμα και υψηλές προσδοκίες για την ελληνική συμμετοχή, ο ειδικός προγνωστικών Δημήτρης Μπάρμπας μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star, παρουσιάζοντας τη δική του αναλυτική εκτίμηση για τις φετινές συμμετοχές, αλλά και για το τραγούδι της Ελλάδας με τον Akyla.

Από την αρχή της τοποθέτησής του, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας πως η φετινή χρονιά δημιουργεί προϋποθέσεις διάκρισης.
«Τα πράγματα είναι φέτος πάρα πολύ αισιόδοξα. Έχουμε κάτι το οποίο συσπειρώνει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κοινού και έχουμε και ελπίδες για να περάσουμε πρώτα καλά και μετά προφανώς να κοιτάξουμε και ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάλυση για τον Akyla και τη σκηνική παρουσία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δημήτρης Μπάρμπας στην ελληνική συμμετοχή, σχολιάζοντας τόσο το τραγούδι όσο και τη σκηνική προσέγγιση.
Όπως είπε, το πρώτο οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει είναι ιδιαίτερα στοχευμένο: «Αυτό το κλιπάκι των τριάντα δευτερολέπτων που κυκλοφόρησε ήταν πάρα πολύ στοχευμένο. Ήταν σαν να ξεκινάς ένα video game. Θεωρώ ότι ο ίδιος είναι πολύ στοχοπροσηλωμένος, ότι έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά στο θέμα του κινησιολογικού, το πώς θα συσχετίζεται ουσιαστικά με την κίνηση του και τη φωνή του ταυτόχρονα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη σκηνική προσέγγιση, αφήνοντας υψηλές προσδοκίες: «Περιμένω πώς και πώς να δω πώς έχει ντύσει εκείνο το σημείο με τη μητέρα του στο bridge, που θα αναδείξει και τη φωνή του Akyla».

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στη σκηνοθετική προσέγγιση, συγκρίνοντας στοιχεία με προηγούμενες συμμετοχές: «Υπάρχει και κάτι ανυψωμένο που θυμίζει λίγο την Klavdia πέρσι. Νομίζω ότι θα αναδειχθεί με υπέροχο τρόπο».

Η σημασία της ηχοληψίας και η σκηνική ελευθερία

Ο ίδιος σχολίασε και το τεχνικό κομμάτι της εμφάνισης, αναφερόμενος στο μικρόφωνο-κεφαλής: «Τα πάντα έχουν να κάνουν με την ηχοληψία και εκεί είναι τόσο τεράστιο το πλαίσιο που νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα θα απελευθερώσει τα χέρια του ώστε να δούμε και την κινησιολογία».

Οι φετινοί “αντίπαλοι” και τα φαβορί

Ο Δημήτρης Μπάρμπας προχώρησε και σε ανάλυση των βασικών ανταγωνιστών της Ελλάδας, παρουσιάζοντας τη δική του πεντάδα φαβορί. 
«Θα εστιάσω λίγο περισσότερο στα πέντε πρώτα που θεωρώ τα μεγαλύτερα φαβορί: η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Δανία, η Ιταλία και η Αυστραλία», σημείωσε.

Για τη Γαλλία ήταν πιο επιφυλακτικός: «Η Γαλλία μ’ αρέσει αλλά θεωρώ ότι πατάει πάνω σε προηγούμενες νικητήριες συνταγές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει».

Αντίθετα, για άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Ρουμανία κράτησε πιο θετική στάση, κάνοντας λόγο για συμμετοχές που μπορεί να κάνουν την έκπληξη.

«Έχουμε ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε»

Η πιο ηχηρή του τοποθέτηση ήρθε όταν αναφέρθηκε στην ελληνική συμμετοχή, δείχνοντας ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα: «Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να ελπίζουμε. Πιστεύω ότι θα τα πάμε εξαιρετικά και θα νικήσουμε. Το πιστεύω».

