Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της 28χρονης, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη και σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα στόματα αρχίζουν και ανοίγουν και κάνουν λόγο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και πριν από το σοβαρό περιστατικό του Σαββάτου.

Η αδελφή της 28χρονης, μιλώντας στο neakriti.gr υπέδειξε τον σύζυγο της γυναίκας ως τον βασικό ύποπτο για τον σοβαρότατο τραυματισμό της, επικαλούμενη και όσα φέρεται να είπε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στους αστυνομικούς.

«Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα, τρύπες στο κεφάλι και κάταγμα στον αυχένα. Έχει εγκαύματα σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την είχε χτυπήσει ξανά, όπως και τη μητέρα μου, όταν είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε έναν καβγά», είπε η αδελφή της 28χρονης.

Η ίδια εξέφρασε την εκτίμησή ότι ο 30χρονος «την πέταξε από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια την χτύπησε με το όχημα».

«Η πρώτη ενημέρωση που είχαμε ήταν ένα τηλεφώνημα στη μητέρα μου ότι “η Γωγώ χτύπησε”. Αργότερα μάθαμε από το μεγάλο παιδί ότι “ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη μαμά από το αυτοκίνητο”», περιέγραψε η αδελφή της γυναίκας.

Ο 30χρονος, ωστόσο, επιμένει πως ενώ πήγαιναν σε επιχείρηση εστίασης που διαθέτουν, άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού, που είχε πρόβλημα και η σύζυγός του εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο στο οδόστρωμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα από τα παιδιά της οικογένειας που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως ο πατέρας παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη μητέρα του και την εγκατέλειψε τραυματισμένη.

«Το παιδί μπορεί να εξεταστεί με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας, με τα εχέγγυα που αυτός προβλέπει. Θα πρέπει να εξεταστεί, παρουσία παιδοψυχολόγου - παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε να αξιολογηθεί κατ’ αρχάς η κατάσταση του παιδιού κι αν αυτό είναι σε θέση να καταθέσει και στη συνέχεια να ληφθεί η κατάθεσή του», εξήγησε ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Κρήτη: Σκληρές εικόνες από το σημείο, όπου βρέθηκε η 28χρονη

Την ίδια ώρα σκληρές εικόνες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασσα και δίπλα της ήταν η μοιραία κλούβα του συζύγου της.

Το σημείο, όπου βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη στο Ηράκλειο - creta24.gr

Η γυναίκα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το creta24.gr, φαίνεται να κείτεται αναίσθητη στο πρανές με σοβαρά τραύματα, ενώ δίπλα της, σκυμμένη, να προσπαθεί να της σκουπίσει τα αίματα είναι η μητέρα της, η οποία είναι συντετριμμένη.

Η γυναίκα εντοπίστηκε να κείτεται στον δρόμο από έναν γιατρό που περνούσε από το σημείο - creta24.gr

Αστυνομία και ΕΚΑΒ βρέθηκαν επί τόπου στο σημείο. Ασθενοφόρο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ, ενώ αστυνομικοί συνέλλεξαν στοιχεία για να καταλήξουν πώς η 28χρονη τραυματίστηκε τόσο σοβαρά.

Κρήτη: «Είδα τη γυναίκα αιμόφυρτη»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο, είπε στο Creta24.gr:

«Εγώ επέστρεφα στο σπίτι με το αυτοκίνητό μου και είδα ένα μικρό αυτοκίνητο σταματημένο και μπροστά την κλούβα. Περνώντας είδα ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα, τη γυναίκα αιμόφυρτη και έναν άνθρωπο να προσπαθεί να της δώσει τις πρώτες βοήθειες».

Μάλιστα ο ίδιος περιγράφει τι του είπε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, όταν τον ρώτησε τι συμβαίνει. Φώναζε και «ήταν σαν χαμένος», ανέφερε.

«Όταν σταμάτησα και πλησίασα ρώτησα τι είχε συμβεί κι ένας άλλος άντρας μου είπε πως άνοιξε η πόρτα και έπεσε η γυναίκα του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν σα χαμένος. Φώναζε και κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά. Απομακρύνθηκα και πήρα τηλέφωνο την αστυνομία. Πλησιάζοντας ξανά είδα πως η γυναίκα είχε μώλωπες στην αριστερή της πλευρά, ενώ ο άντρας της φώναζε και ήθελε να βάλει τη γυναίκα στην κλούβα και δεν τον αφήσαμε εγώ και ο άνθρωπος που προσπαθούσε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Μετά από ένα δύο λεπτά ήρθε μία γυναίκα που είπε πως είναι η μητέρα της και έπειτα ένα αυτοκίνητο και πήρε τα παιδιά που όλο αυτό το διάστημα ήταν μέσα στην κλούβα και έκλαιγαν. Ο προφυλαχτήρας ήταν μέσα στην κλούβα πάνω σε κάτι σίδερα», πρόσθεσε.

Κρήτη: Η κατάσταση της 28χρονης

Η 28χρονη νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να κρίνεται σοβαρή, αλλά δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Η γυναίκα έχει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την παράσυρσή της από το αυτοκίνητο τύπου «κλούβα» που οδηγούσε ο σύζυγός της.

Ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει.

Κρήτη: Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο όχημα

Μπορεί ο ίδιος να επιμένει πως ήταν ένα ατύχημα, ωστόσο η αστυνομία εντόπισε σε διάφορα σημεία του οχήματος ίχνη αίματος, ενώ ο προφυλακτήρας του ΙΧ βρέθηκε σπασμένος μέσα στην κλούβα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας της 28χρονης, Νίκος Στειακάκη, στη δικογραφία υπάρχουν ευρήματα, τα οποία αξιολογούνται από τις αρχές και αφορούν σε DNA ή ίχνη αίματος, τα οποία υπάρχουν στο αυτοκίνητο, την κατάσταση του αυτοκινήτου και τον ισχυρισμό περί προβλήματος στην πόρτα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Στειακάκη, υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια.

Αυτό που αναμένουν τώρα όλοι είναι να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της 28χρονης, ώστε να περιγράψει όλα όσα συνέβησαν το Σάββατο και προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό της.

«Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι η 28χρονη είναι ακόμη σε καταστολή. Δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Επομένως αναμένουμε και ελπίζουμε σύντομα να επανέλθει, ούτως ώστε να μας δώσει την πλήρη εικόνα», επεσήμανε ο κ. Στειακάκης στο Mega.

Κρήτη: Τι συνέβη το προηγούμενο Σάββατο

Την 28χρονη βρήκε διερχόμενος γιατρός, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές και τα σωστικά συνεργεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν το ζευγάρι αναχώρησε από το σπίτι του περίπου στις 17:20, μαζί με τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους. Σύμφωνα με την οικογένεια, περίπου 22 λεπτά αργότερα ο σύζυγος ενημέρωσε την πεθερά του ότι είχε συμβεί ατύχημα.

Η 28χρονη βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από το πατρικό της σπίτι, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα, καθώς είχαν περάσει περισσότερα από είκοσι λεπτά από την αναχώρηση του ζευγαριού μέχρι που ο 30χρονος ειδοποίησε τη μητέρα της. Ο σύζυγος φέρεται να ανέφερε ότι υπήρξε καθυστέρηση επειδή επέστρεψαν για να πάρουν κάποια πράγματα που είχαν ξεχάσει στο σπίτι τους.