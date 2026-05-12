Έπειτα από μία νέα μακροχρόνια μελέτη, η οποία διήρκησε 18 χρόνια και διεξήχθη από το Framingham Heart Study σε 1.882 συμμετέχουσες, έδειξε ότι όσες γυναίκες είχαν αποκτήσει τουλάχιστον τρία παιδιά, είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου αργότερα στη ζωή.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί υγείας αναφέρουν ότι οι γυναίκες με τρεις ή περισσότερες γεννήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν 49% χαμηλότερο κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο, σε σύγκριση με άλλες γυναίκες.

Το ερώτημα που γεννάται είναι εάν το γεγονός αυτό θα πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή για την απόκτηση περισσότερων παιδιών για λόγους υγείας. Οι ερευνητές απαντούν, φυσικά «όχι».

Νέα μελέτη σε 1.882 γυναίκες, έδειξε ότι όσες είχαν αποκτήσει τουλάχιστον τρία παιδιά, είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου αργότερα στη ζωή / Φωτογραφία: Unsplash.com

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, στην οποία η κύρια ομάδα περιελάμβανε 1.882 γυναίκες που δεν είχαν υποστεί ποτέ εγκεφαλικό επεισόδιο κατά την έναρξή της, οι συμμετέχουσες παρακολουθήθηκαν από τους επιστήμονες για διάστημα περίπου 18 ετών. Από αυτές, 126 γυναίκες υπέστησαν εγκεφαλικό και διαπιστώθηκε ότι:

Οι γυναίκες με τρεις ή περισσότερες γεννήσεις είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με άλλες γυναίκες

Ο αναφερόμενος λόγος κινδύνου ήταν 0,51, το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 49% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο

Επιπρόσθετα, ο αριθμός γεννήσεων σχετίστηκε και με το κεφάλαιο «άνοια», αφού οι ερευνητές εξέτασαν τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου σε γυναίκες χωρίς άνοια και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσες είχαν τρεις ή περισσότερες γεννήσεις, είχαν λιγότερες πιθανότητες να έχουν «κρυφά» εγκεφαλικά εμφράγματα.

Αυτό δε σημαίνει ότι ο τοκετός μπορεί να αποτρέψει το εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά σύμφωνα με τους μελετητές μπορεί να δείξει μια συσχέτιση, χωρίς να αποδεικνύεται, όμως, η αιτία και το αποτέλεσμα.

Το αναπαραγωγικό ιστορικό μπορεί να περιέχει χρήσιμες ενδείξεις για τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι γυναίκες με περισσότερες γεννήσεις διαφέρουν από εκείνες που δεν είχαν καμία, σε τομείς όπως η γονιμότητα, η ορμονική έκθεση, το ιστορικό θηλασμού, ο τρόπος ζωής, η κοινωνική υποστήριξη κ.ά., παρόλα αυτά, όπως αναφέρουν οι ερευνητές: «Καμία παρατηρητική ανάλυση δεν μπορεί να αφαιρέσει κάθε πιθανή εξήγηση».

Το σίγουρο είναι, ότι το αναπαραγωγικό ιστορικό μπορεί να περιέχει χρήσιμες ενδείξεις για τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου και των αγγείων των γυναικών, με τους ειδικούς υγείας να εξακολουθούν να διερευνούν τη βιολογία αυτού του φαινομένου.

Οι επιστήμονες συνιστούν στις γυναίκες να ενημερώνονται από τον γιατρό τους για:

τον αριθμό κυήσεων και ζώντων γεννήσεων

την προεκλαμψία ή υπέρταση κύησης

τον διαβήτη κύησης

την πρώιμη εμμηνόπαυση

τη χρήση ορμονοθεραπείας

την ημικρανία με αύρα ή ιστορικό πήξης αίματος

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη, τον διαβήτη, το κάπνισμα, τον ύπνο, τη δραστηριότητα και το οικογενειακό ιστορικό, έχουν σημασία για τη συνολική εικόνα της υγείας.

Συμπερασματικά, η γέννηση λιγότερων από τριών παιδιών δεν αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Η συγκεκριμένη μελέτη απλώς διαπίστωσε χαμηλότερο κίνδυνο μεταξύ των γυναικών με τρεις ή περισσότερες γεννήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες με λιγότερα ή καθόλου παιδιά διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το εύρημα, δηλαδή, είναι μια συσχέτιση, όχι απόδειξη ότι ο τοκετός αποτρέπει το εγκεφαλικό επεισόδιο και επουδενί δεν αφορά στο μέγεθος της οικογένειας. Απλώς, το αναπαραγωγικό ιστορικό μπορεί να αποτελέσει μέρος της αξιολόγησης της υγείας του γυναικείου εγκεφάλου και του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου στο μέλλον.