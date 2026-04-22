Προσθέστε αυτόν τον καρπό στο πρωινό γεύμα και αποκτήστε καλύτερη μνήμη!

Τι έδειξε νέα έρευνα - Τι συνιστούν οι ειδικοί υγείας

Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Αυτές οι τροφές αυξάνουν τη «δύναμη» του μυαλού μας / Βίντεο: ΑΝΤ1
Όπως γνωρίζουμε, το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Νέα έρευνα έδειξε, ότι η προσθήκη καρυδιών στο πρωινό γεύμα, επηρεάζει θετικά την απόδοση, τη μνήμη και τη συγκέντρωση του εγκεφάλου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η καθημερινή κατανάλωση καρυδιών λειτουργεί θετικά στην ορθή εγκεφαλική λειτουργία

Η καθημερινή κατανάλωση καρυδιών λειτουργεί θετικά στην ορθή εγκεφαλική λειτουργία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Reading έδειξε ότι ο συγκεκριμένος καρπός κάνει θαύματα σε ό,τι αφορά τη σκέψη και τη πνευματική απόδοση.

Συγκεκριμένα, στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Food & Function και στην οποία συμμετείχαν 32 ενήλικες, ηλικίας 18 έως 30 χρόνων, οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν δύο διαφορετικά γεύματα, και τα αποτελέματα ήταν ξεκάθαρα. Όταν κάποιοι από αυτούς πρόσθεταν μια χούφτα καρύδια στο πρωινό τους, η απόδοσή τους στις γνωστικές δοκιμασίες ήταν αρκετά καλύτερη, σε σύγκριση με εκείνους που έπαιρναν ένα αντίστοιχο πρωινό, δίχως καρύδια.

Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ταχύτερους χρόνους αντίδρασης και βελτιωμένη μνήμη αργότερα μέσα στην ημέρα, αποδεικνύοντας ότι τα καρύδια είναι ένα σημαντικό «εργαλείο» που ενισχύει αποτελεσματικά τον εγκέφαλο.

Τα καρύδια συνδυάζουν μία ποικιλία θρεπτικών συστατικών όπως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, πολυφαινόλες και πρωτεΐνη που ενισχύουν σημαντικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς και την ικανότητα συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα, τα καρύδια βοηθούν το σώμα να διαχειρίζεται καλύτερα τη γλυκόζη και τα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι σημαντικά για την αποδοτική λειτουργία του εγκεφάλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμφάνισαν αλλαγές στη νευρική δραστηριότητα και την εγκεφαλική λειτουργία, αποδεικνύοντας ότι η κατανάλωση καρυδιών βοηθούν τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποδοτικά κατά την επίλυση απαιτητικών πνευματικών προβλημάτων.

Νέα έρευνα έδειξε, ότι η προσθήκη καρυδιών στο πρωινό γεύμα, επηρεάζει θετικά την απόδοση, τη μνήμη και τη συγκέντρωση του εγκεφάλου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

Νέα έρευνα έδειξε, ότι η προσθήκη καρυδιών στο πρωινό γεύμα, επηρεάζει θετικά την απόδοση, τη μνήμη και τη συγκέντρωση του εγκεφάλου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η καθημερινή κατανάλωση καρυδιών λειτουργεί θετικά στην ορθή εγκεφαλική λειτουργία, ενώ στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 50 γρ. καρυδιών, κάτι που σε ποσότητα αντιστοιχεί σε μια γεμάτη χούφτα. Προσθέτοντας καρύδια σε καθημερινά γεύματα όπως το πρωινό, δεν ενισχύετε μόνο την πνευματική σας απόδοση, αλλά θα προσφέρετε στον οργανισμό σας και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Τι υποστηρίζουν οι ειδικοί υγείας

Όπως ανέφερε η καθηγήτρια Κλερ Ουίλιαμς, επικεφαλής της έρευνας, ανέφερε: «Αυτή η μελέτη βοηθά να ενισχυθεί η άποψη ότι τα καρύδια είναι τροφή για τον εγκέφαλο. Μια χούφτα καρύδια στο πρωινό μπορεί να δώσει στους νέους ενήλικες ένα πνευματικό πλεονέκτημα όταν χρειάζονται την καλύτερη δυνατή απόδοση». Όπως εξηγεί η ίδια, η προσθήκη καρυδιών στο καθημερινό πρωινό είναι ένα απλό, αλλά αποτελεσματικό βήμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην πνευματική απόδοση.

