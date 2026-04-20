Ποιο φρούτο έχει την περισσότερη βιταμίνη C - Δεν είναι το πορτοκάλι!

Υπάρχει ένα φρούτο με υψηλή θρεπτική αξία, το οποίο περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από ένα πορτοκάλι, βοηθά σε προβλήματα δυσκοιλιότητας λόγω των φυτικών ινών και των αντιοξειδωτικών που περιέχει, ενώ ταυτόγχρονα αποτελεί ένα από τα πιο υγιεινά σνακ.

Ο λόγος για το ακτινίδιο, το οποίο ενισχύει την ποιότητα του ύπνου, ενώ είναι υπέρτατος «συμμαχος» για την καλή πέψη και το αδυνάτισμα. Επιπρόσθετα, είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α και Ε, καθώς και σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Πώς να το απολαύσετε; Προσθέστε το στη φρουτοσαλάτα σας, σε smoothies ή εάν το προτιμάτε καταναλώστε το σκέτο. Όσον αφορά στη φλούδα του: Οι ειδικοί υγείας επιβεβαιώνουν ότι η φλούδα είναι ασφαλής για κατανάλωση (αφού το φρούτο έχει πλυθεί επιμελώς) και αυξάνει την πρόσληψη φυτικών ινών έως και 50%.

Ένα ακτινίδιο μεσαίου μεγέθους περιλαμβάνει μόλις 40 με 50 θερμίδες, ενώ περιέχει 2 με 3 γραμμάρια φυτικών ινών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ακτινίδιο: Τα οφέλη στην υγεία μας

Όσον αφορά στη θρεπτική αξία, ένα ακτινίδιο μεσαίου μεγέθους περιλαμβάνει μόλις 40 με 50 θερμίδες, ενώ περιέχει 2 με 3 γραμμάρια φυτικών ινών. Αυτό σημαίνει ότι δύο ακτινίδια την ημέρα καλύπτουν περίπου το 13-20% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης. Έχει πολύ χαμηλά λιπαρά, λιγότερο από ένα γραμμάριο ανά φρούτο, και είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνη Κ, βιταμίνη Ε, κάλιο, καθώς και αντιοξειδωτικά.

Παράλληλα, ένα ακτινίδιο μπορεί να προσφέρει σημαντική ποσότητα βιταμίνης C, η οποία, ανάλογα με το ίδιο το φρούτο, μπορεί ακόμη και να ξεπερνά τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ή όση θα λάμβανε κάποιος τρώγοντας ένα (πολύ μεγαλύτερο) πορτοκάλι.

Όσον αφορά στην ημερήσια κατανάλωση, η διαιτολόγος Nichola Ludlam-Raine μιλώντας στην Daily Mail εξήγησε ότι: «Η κατανάλωση ενός έως δύο ακτινίδιων την ημέρα αποτελούν μία ισορροπημένη ποσότητα για να αποκομίσει κανείς τα οφέλη του φρούτου χωρίς υπερβολική πρόσληψη σακχάρων».

Τα αναγνωρισμένα οφέλη του ακτινίδιου στην ανθρώπινη υγεία, είναι, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

Καθιστούν την πέψη πιο αποδοτική, λόγω των φυτικών ινών και την ακτινιδίνη, ένα φυσικό ένζυμο, το οποίο διασπά αποτελεσματικά πρωτεΐνες

Η κατανάλωση 1-2 ακτινίδιων ημερησίως μπορεί να ανακουφίσει από τη δυσκοιλιότητα και να βελτιώσει την υγεία του εντέρου

Ενισχύει την ποιότητα του ύπνου, λόγω της σεροτονίνης και των αντιοξειδωτικών που περιέχει

Συμβάλλει στην απώλεια βάρους και αποτελεί εξαιρετικό «σύμμαχο» στο αδυνάτισμα, λόγω της περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες, οι οποίες αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού. Παράλληλα, η φυσική του γλυκύτητα μπορεί να συγκρατήσει τις... λιγούρες για ζάχαρη, χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων.

Για μέγιστο διατροφικό όφελος, τα ακτινίδια πρέπει να συμδυάζονται με τροφές, οι οποίες είναι πλούσιες σε σίδηρο / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ακτινίδιο: Με ποιες τροφές πρέπει να συνδυάζονται

Για μέγιστο διατροφικό όφελος, τα ακτινίδια πρέπει να συμδυάζονται με τροφές, οι οποίες είναι πλούσιες σε σίδηρο. Κάποια παραδείγματα είναι τα ρεβίθια, οι φακές, οι κολοκυθόσποροι και η βρώμη. Και αυτό γιατί η βιταμίνη C που περιέχεται στο ακτινίδιο ενισχύει την απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό.

Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός του ακτινίδιου με πηγές πρωτεΐνης, όπως το γιαούρτι, μπορεί επίσης να υποστηρίξει τον κορεσμό και τα ισορροπημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Τέλος, για όσους υποφέρουν από δυσκοιλιότητα, μία καλή συμβουλή από τους ειδικούς υγείας, είναι να καταναλώνετε για δείπνο 1-2 δύο ακτινίδια με ένα μπολ γιαούρτι ή κεφίρ και μία έως δύο κουταλιές της σούπας λιναρόσπορο.