Γαλλία: Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA η σορός της 11χρονης Lyhanna

«Σεισμό» προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και δολοφονίας ενός παιδιού έντεκα ετών από παιδόφιλο που ήταν γνωστός στις αρχές από το 2021, αλλά δεν είχε ασκηθεί σε βάρος του καμία δίωξη. Το κοριτσάκι ήταν φίλη με το παιδί του παιδόφιλου.

Συγκλονίζει τη Γαλλία ο θάνατος της εντεκάχρονης Lyhanna. Το κορίτσι είχε βάλει στο μάτι ο πατέρας της καλύτερης της φίλης, ήταν παιδόφιλος.

Αυτόπτης μάρτυρας είχε αναφέρει στην αστυνομία ότι είχε δει το παιδί να μπαίνει στο αυτοκίνητο του σαραντάχρονου μετά το σχολείο την περασμένη Παρασκευή.

Έκτοτε τα ίχνη της μικρής χάθηκαν μέχρι χθες (4/6), που το άψυχο κορμάκι της βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένο κοντά σε αγροτική αποθήκη.

Πιο συγκεκριμένα, η σορός που εντοπίστηκε σε απομονωμένη αγροτική τοποθεσία στον νομό Ζερ ανήκει οριστικά στο άτυχο κορίτσι, καθώς η ταυτοποίηση ολοκληρώθηκε μέσω εξέτασης DNA. Οι εξελίξεις υποχρεώνουν την Εισαγγελία του Αζέν στην άμεση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, με τις αρχές να διεξάγουν πλέον ποινική έρευνα για τα βαριά αδικήματα της απαγωγής, της παράνομης κράτησης και της ανθρωποκτονίας ανήλικης κάτω των 15 ετών.

Ο παιδόφιλος είχε εμμονή με το παιδί. Στο παιδικό πάρτι της κόρης του το άγγιζε συνεχώς ενώ του πήγαινε κολατσιό στο σχολείο.

Εδώ και έξι χρόνια ο σαραντάχρονος ήταν γνωστός στις αρχές για βιασμούς ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών. Ωστόσο, η αστυνομία δεν τον είχε ενοχλήσει ποτέ. Οι κάτοικοι μιλούν για μοιραίες παραλείψεις.