Θρίλερ στη Γαλλία: «Η σορός που βρέθηκε φέρει τα ίδια ρούχα με της Lyhanna»

Εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε η 11χρονη μαθήτρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός ενός παιδιού βρέθηκε σε σιλό σιτηρών κοντά στην κοινότητα Πουικάσκιε, πιθανόν να ανήκει στην 11χρονη Lyhanna που αγνοείται από τις 29 Μαΐου.
  • Η σορός φέρει ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η Lyhanna την ημέρα της εξαφάνισης.
  • Ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, βασικός ύποπτος, έχει συλληφθεί και έχει ιστορικό σεξουαλικών κακοποιήσεων.
  • Η νεκροψία θα πραγματοποιηθεί σύντομα για την επίσημη ταυτοποίηση της σορού και τα αίτια θανάτου.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να ελπίζουν σε ένα θαύμα.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ολόκληρη η Γαλλία την υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna, μετά από την ανεύρεση σορού, που πιθανόν να ανήκει στο κοριτσάκι. Επτά μέρες μετά την εξαφάνισή της, οι αρχές εντόπισαν σε απομονωμένη αγροτική περιοχή τη σορό ενός παιδιού και πλέον οδηγούνται στο πιο τραγικό σενάριο. 

Γαλλία: Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο που χάθηκαν τα ίχνη της 11χρονης

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Αζέν, Ολιβιέ Ναμπουλέ, χωροφύλακες που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό της 11χρονης, εντόπισαν τη σορό ενός παιδιού σε αγροτική περιοχή στα ανατολικά του νομού Ζερ. Συγκεκριμένα, τη βρήκαν μέσα σε ένα παλιό και εγκαταλελειμμένο, εδώ και 15 χρόνια περίπου, σιλό σιτηρών, κοντά στην κοινότητα Πουικάσκιε, 15 χλμ. από τη Φλεράνς, από όπου χάθηκαν τα ίχνη του κοριτσιού. 

 

 

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, η σορός ανήκει σε παιδί και φέρει ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η Lyhanna τη μέρα που εξαφανίστηκε. Η οικογένεια του παιδιού ειδοποιήθηκε αμέσως για την ανακάλυψη και η αγωνία έχει φτάσει στο αποκορύφωμα, περιμένοντας την επίσημη ταυτοποίηση. 

H 11χρονη Lyhanna που εξαφανίστηκε στη Γαλλία από τις 29 Μαΐου

H 11χρονη Lyhanna που εξαφανίστηκε στη Γαλλία από τις 29 Μαΐου

Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Ο εισαγγελέας ανακοίνωσε πως η νεκροψία – νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες, ώστε να γίνει η επίσημη ταυτοποίηση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. 

Μέχρι τότε, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι ερευνητές συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

 

 

Η Lyhanna αγνοείται από τις 29 Μαΐου. Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν όταν μπήκε στο αυτοκίνητο του πατέρα μιας φίλης της μετά το σχολείο. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη της χάθηκαν, ξεκινώντας έτσι μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή περισσότερων από 170 χωροφυλάκων, ειδικών ομάδων και εθελοντών.

Βασικός ύποπτος θεωρείται ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος έχει συλληφθεί, καθώς από τις έρευνες έχουν έρθει στο φως στοιχεία ιδιαίτερα επιβαρυντικά για το παρελθόν του. 

Όπως έγινε γνωστό, ο Μπαρελά είχε απολυθεί το 2020 από σχολείο όπου εργαζόταν ως υπάλληλος καθαριότητας, λόγω ακατάλληλης σχέσης με μαθήτρια λυκείου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές εξετάζουν αν το περιστατικό είχε αναφερθεί τότε στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί δεν φαίνεται να είχε προχωρήσει περαιτέρω.

Επίσης το 2024 μπήκε στο αρχείο καταγγελία που αφορούσε στον βιασμό ενός επτάχρονου παιδιού, η οποία πλέον επανεξετάζεται. 

Υπάρχουν επίσης άλλες δύο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, οι οποίες, σύμφωνα με τις οικογένειες των παιδιών, δεν είχαν οδηγήσει σε ουσιαστικές ενέργειες από τις αρχές.

Η εξαφάνιση της 11χρονης έχει συγκλονίσει τη Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να ελπίζουν μέχρι και την τελευταία στιγμή σε ένα θαύμα. 

Όμως οι τελευταίες εξελίξεις με τον εντοπισμό της σορού, κάνουν τους φόβους των αρχών και της οικογένειας ακόμη πιο έντονους, ότι τελικά το παιδί είναι νεκρό.

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