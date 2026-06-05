Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ολόκληρη η Γαλλία την υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna, μετά από την ανεύρεση σορού, που πιθανόν να ανήκει στο κοριτσάκι. Επτά μέρες μετά την εξαφάνισή της, οι αρχές εντόπισαν σε απομονωμένη αγροτική περιοχή τη σορό ενός παιδιού και πλέον οδηγούνται στο πιο τραγικό σενάριο.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Αζέν, Ολιβιέ Ναμπουλέ, χωροφύλακες που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό της 11χρονης, εντόπισαν τη σορό ενός παιδιού σε αγροτική περιοχή στα ανατολικά του νομού Ζερ. Συγκεκριμένα, τη βρήκαν μέσα σε ένα παλιό και εγκαταλελειμμένο, εδώ και 15 χρόνια περίπου, σιλό σιτηρών, κοντά στην κοινότητα Πουικάσκιε, 15 χλμ. από τη Φλεράνς, από όπου χάθηκαν τα ίχνη του κοριτσιού.

#Lyhanna Grande tristesse.

Un corps a été retrouvé cet après-midi, à proximité du lieu de la disparition au sud de Fleurance, entre Mirepoix et Puycasquier dans un silo. Des analyses complémentaires doivent être effectuées afin de savoir s'il s'agit de celui de Lyhanna. La jeune… pic.twitter.com/NI812o5fRh — Switzer Z - 🇨🇭🇮🇱 (@SwitzerUdr) June 4, 2026

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, η σορός ανήκει σε παιδί και φέρει ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η Lyhanna τη μέρα που εξαφανίστηκε. Η οικογένεια του παιδιού ειδοποιήθηκε αμέσως για την ανακάλυψη και η αγωνία έχει φτάσει στο αποκορύφωμα, περιμένοντας την επίσημη ταυτοποίηση.

H 11χρονη Lyhanna που εξαφανίστηκε στη Γαλλία από τις 29 Μαΐου

Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Ο εισαγγελέας ανακοίνωσε πως η νεκροψία – νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες, ώστε να γίνει η επίσημη ταυτοποίηση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Μέχρι τότε, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι ερευνητές συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

🚨🇫🇷 ALERTE | Un corps qui pourrait être celui de Lyhanna vient d’être retrouvé près de Fleurance. (BFMTV) pic.twitter.com/FD6X3nx4Di — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 4, 2026

Η Lyhanna αγνοείται από τις 29 Μαΐου. Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν όταν μπήκε στο αυτοκίνητο του πατέρα μιας φίλης της μετά το σχολείο. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη της χάθηκαν, ξεκινώντας έτσι μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή περισσότερων από 170 χωροφυλάκων, ειδικών ομάδων και εθελοντών.

Βασικός ύποπτος θεωρείται ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος έχει συλληφθεί, καθώς από τις έρευνες έχουν έρθει στο φως στοιχεία ιδιαίτερα επιβαρυντικά για το παρελθόν του.

Όπως έγινε γνωστό, ο Μπαρελά είχε απολυθεί το 2020 από σχολείο όπου εργαζόταν ως υπάλληλος καθαριότητας, λόγω ακατάλληλης σχέσης με μαθήτρια λυκείου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές εξετάζουν αν το περιστατικό είχε αναφερθεί τότε στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί δεν φαίνεται να είχε προχωρήσει περαιτέρω.

Επίσης το 2024 μπήκε στο αρχείο καταγγελία που αφορούσε στον βιασμό ενός επτάχρονου παιδιού, η οποία πλέον επανεξετάζεται.

Υπάρχουν επίσης άλλες δύο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, οι οποίες, σύμφωνα με τις οικογένειες των παιδιών, δεν είχαν οδηγήσει σε ουσιαστικές ενέργειες από τις αρχές.

Η εξαφάνιση της 11χρονης έχει συγκλονίσει τη Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να ελπίζουν μέχρι και την τελευταία στιγμή σε ένα θαύμα.

Όμως οι τελευταίες εξελίξεις με τον εντοπισμό της σορού, κάνουν τους φόβους των αρχών και της οικογένειας ακόμη πιο έντονους, ότι τελικά το παιδί είναι νεκρό.