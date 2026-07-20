Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα, στο Κυριάκι Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
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Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συμμετείχαν στην κατάσβεση 3 ελικόπτερα. Συνέδραμαν επίσης υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.
Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάςΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.