Υπό έλεγχο η φωτιά τώρα στο Κυριάκι Βοιωτίας

Οριοθετήθηκε γρήγορα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις

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Πρώτη Δημοσίευση: 20.07.26, 11:29
Φωτιά Τώρα Στη Βοιωτία - Σηκώθηκαν Τρία Ελικόπτερα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 26 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα.
  • Αεροπορική υποστήριξη από 3 ελικόπτερα και υδροφόρες του δήμου Διστόμου.
  • Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
  • Ανακριτικό Κλιμάκιο ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα, στο Κυριάκι Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. 

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Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συμμετείχαν στην κατάσβεση 3 ελικόπτερα. Συνέδραμαν επίσης υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

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