Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα, στο Κυριάκι Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συμμετείχαν στην κατάσβεση 3 ελικόπτερα. Συνέδραμαν επίσης υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς