Βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις 50χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε από πρόθεση την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Άνοιξης τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Το βιντεοληπτικό υλικό αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 50χρονος, αλβανικής καταγωγής, εμφανίζεται να κινείται πεζός λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, δίπλα σε κάδους απορριμμάτων και σε μικρή απόσταση από δασική έκταση και κατοικίες.

Στο βίντεο διακρίνεται να πλησιάζει τους κάδους απορριμμάτων κρατώντας ένα αντικείμενο στα χέρια του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σκύβει και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, βάζει φωτιά με γυμνή φλόγα – πιθανότατα χρησιμοποιώντας αναπτήρα – σε απορρίμματα δίπλα στον κάδο.

Οι φλόγες εξαπλώνονται γρήγορα στα ξερά χόρτα που βρίσκονται στο σημείο, ενώ ο ίδιος απομακρύνεται ψύχραιμα από την περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα σε δασική έκταση και πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια της Άνοιξης, γεγονός που σήμανε αμέσως συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, προτού επεκταθεί και απειλήσει κατοικημένες περιοχές της Άνοιξης και της Εκάλης.

Άνοιξη: Τι υποστηρίζει ο 50χρονος

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση του βιντεοληπτικού υλικού, οι ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΑΕΕ κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 50χρονο και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε κατά την εξέτασή του ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν θυμάται τις κινήσεις του το επίμαχο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, αρνείται ότι επέστρεψε πεζός στο σπίτι του μετά το περιστατικό.

Οι ισχυρισμοί του αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Χειροπέδες και σε 33χρονη για εμπρησμό στην Πνύκα

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 33χρονης υπηκόου Ουκρανίας, η οποία κατηγορείται ότι προκάλεσε εμπρησμό από πρόθεση το πρωί του Σαββάτου στον λόφο της Πνύκας, στην είσοδο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας, ωστόσο η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της στη γύρω δασική έκταση.

Σύλληψη και στο Ηράκλειο Κρήτης

Ακόμη μία σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας 26χρονος υπήκοος Αιγύπτου κατηγορείται ότι προκάλεσε φωτιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αλσύλλιο μέσα σε πάρκο στο κέντρο της πόλης.

Και σε αυτή την περίπτωση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να περιοριστεί προτού επεκταθεί και προκαλέσει μεγαλύτερες καταστροφές.

Αυξημένη επιφυλακή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Οι τρεις συλλήψεις έγιναν σε μία περίοδο κατά την οποία μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, των ισχυρών ανέμων και της παρατεταμένης ξηρασίας.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, υπενθυμίζοντας ότι η πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση ή αμέλεια επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

