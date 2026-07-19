Ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών οδηγήθηκαν σήμερα, Κυριακή, οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για σειρά εμπρησμών στη Μεταμόρφωση Μεσσηνίας, σε μια υπόθεση που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς η έρευνα επεκτείνεται και σε καταγγελίες για εκβιασμούς, κλοπές, φθορές, αλλά και πιθανή εμπλοκή σε παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Μαργέλης, δήλωσε ότι όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστήριξε ότι κατά τις απολογίες τους θα προσκομίσουν στοιχεία που, όπως είπε, θα αποδεικνύουν την αθωότητά τους. Ειδικότερα για τον εντολέα του, ανέφερε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό θα αποδειχθεί κατά την απολογητική διαδικασία.

Πρόκειται για έναν πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας, τον αδελφό του κι έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, γνωστό στην περιοχή με το προσωνύμιο «Γάτος». Οι τρεις συνελήφθησαν μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μεσσηνία: Επτά εμπρησμοί και βαριές κατηγορίες

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τρεις άνδρες κατηγορούνται ότι από κοινού προκάλεσαν συνολικά επτά εμπρησμούς από πρόθεση στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας κατά το διάστημα 2015-2025. Οι πυρκαγιές αφορούν τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές εκτάσεις.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιάσεις, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν σε βάθος δεκαετίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά που συνδέονται με τη δράση τους.

Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της πιθανής σύνδεσης της υπόθεσης με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και μεταδόθηκαν από τον ΣΚΑΪ, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να εκμισθώνουν αγροτεμάχια, τα οποία στη συνέχεια δηλώνονταν για τη λήψη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επαναλαμβανόμενοι εμπρησμοί να συνδέονταν με προσπάθεια ελέγχου ή εκμίσθωσης συγκεκριμένων εκτάσεων.

Μεσσηνία: Οι καταγγελίες για εκβιασμούς

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, «επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας».

«Είχε τον τρόπο να εκβιάζει, να κλέβει, να απειλεί περιουσίες των Μεσσήνιων και παράλληλα να συνδέει τις εγκληματικές δραστηριότητες με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε.

Επιπλέον, κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας ζητούσε ακόμη και χρηματικό αντίτιμο για την παροχή αρδευτικού νερού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι κατηγορούμενοι φέρονται να απαιτούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες για να κατευθύνουν το νερό προς τις καλλιέργειές τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όσοι δε συμμορφώνονταν στις απαιτήσεις τους φέρονται να γίνονταν στόχος εκβιασμών, καταστροφών και εμπρησμών σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες και αγροικίες.

Μεσσηνία: Τα κινητά τηλέφωνα «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται ότι έπαιξαν τα ψηφιακά ευρήματα από τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, τα ψηφιακά ίχνη, σε συνδυασμό με τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία, επέτρεψαν στους ερευνητές να συνδέσουν τα ίδια πρόσωπα με τις πυρκαγιές και να «ξετυλίξουν» το κουβάρι της δράσης τους.

Μεσσηνία: Δύο χρόνια έρευνας οδήγησαν στις συλλήψεις

Σύμφωνα με τις Αρχές, η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, επικεντρώθηκε σε σειρά πυρκαγιών που παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο εκδήλωσης, τη συχνότητα, τη γεωγραφική συγκέντρωση και τον τρόπο δράσης.

Κατά την προανάκριση συγκεντρώθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, αλλά και ευρήματα από ειδικές ανακριτικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η αξιολόγηση των στοιχείων οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων και στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή, τα οποία εκτελέστηκαν με αιφνιδιαστική επιχείρηση της Δ.Α.Ε.Ε. και τη συνδρομή της ΟΠΚΕ.