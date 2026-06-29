Συνελήφθη 57χρονη για τη φωτιά στην Κορινθία

Από αμέλεια το 93% των πυρκαγιών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.06.26 , 12:39 Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν τον χτύπησα ποτέ, η μητέρα του με απειλούσε»
29.06.26 , 12:30 Λήμνος: 5χρονος παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στην παραλία Πλατύ
29.06.26 , 12:15 Φτιάξτε αφράτα ντόνατς, για το καλοκαίρι και για κάθε εποχή
29.06.26 , 12:04 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
29.06.26 , 12:00 Easy Summer Dressing: Τα καλοκαιρινά outfits είναι εδώ
29.06.26 , 11:47 Γιώργος Λιάγκας: «Τον έφτυσα!» - Η αποκάλυψή του για την υπεξαίρεση
29.06.26 , 11:32 Συνελήφθη 57χρονη για τη φωτιά στην Κορινθία
29.06.26 , 11:30 Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Απολογούνται οι επτά συλληφθέντες
29.06.26 , 11:20 Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
29.06.26 , 11:07 Η Φαίη Σκορδά, τα σενάρια για τη Σίσσυ Χρηστίδου και η... γαρδένια
29.06.26 , 10:59 Στο βάθρο του Ράλλυ Ακρόπολις οι “Flandy” και Κώστας Στεφανής
29.06.26 , 10:38 Το «Avli music festival 2026» ξεσηκώνει και φέτος τις Κυκλάδες
29.06.26 , 10:35 Αττική Οδός: Καταδικάστηκαν τρία στελέχη για τον εγκλωβισμό στα χιόνια
29.06.26 , 10:32 Νίνο: Η επιτυχία, ο πατέρας του και η Josephine!
29.06.26 , 10:19 Μενεξιά: Ανέβασε σε βίντεο το τρυφερό φιλί της με τον Τάσο στο MasterChef
Καιρός: Πλησιάζει ο καύσωνας – Πότε αρχίζει η έντονη ζέστη
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι συνέβη;
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τέλειο street look
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα
Μενεξιά: Ανέβασε σε βίντεο το τρυφερό φιλί της με τον Τάσο στο MasterChef
Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 57χρονη για τη φωτιά στην Κορινθία που εκδηλώθηκε την Κυριακή.
  • Η φωτιά προκλήθηκε από γυμνή φλόγα σε ξερά χόρτα στις 18:46.
  • Η γυναίκα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
  • Από τις 134 συλλήψεις για παραβάσεις πυροπροστασίας φέτος, οι 9 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα για ελέγχους.

Μια 57χρονη συνελήφθη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κορινθία την Κυριακή. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 18:46 το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν επί τόπου έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και κατέληξαν στα ίχνη της 57χρονης. 

Φωτιά στην Κόρινθο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Όπως αποδείχθηκε, η γυναίκα προκάλεσε τη φωτιά, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί λόγω των ξερόχορτων. 

Η γυναίκα θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση από τις αρχές του χρόνου.

Φωτιές: 5 συλλήψεις για πυρκαγιές από... ηλεκτροκόλληση και μπάρμπεκιου!

Από τις συνολικά 134 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28 Ιουνίου για παραβάσεις του νόμου περί πυροπροστασίας, οι εννέα αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, με ποσοστό 6,27% και οι υπόλοιπες 125 πυρκαγιές από αμέλεια, ποσοστό 93,28%.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ
 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top