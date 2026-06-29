Μια 57χρονη συνελήφθη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κορινθία την Κυριακή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 18:46 το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν επί τόπου έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και κατέληξαν στα ίχνη της 57χρονης.

Όπως αποδείχθηκε, η γυναίκα προκάλεσε τη φωτιά, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί λόγω των ξερόχορτων.

Η γυναίκα θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση από τις αρχές του χρόνου.

Από τις συνολικά 134 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28 Ιουνίου για παραβάσεις του νόμου περί πυροπροστασίας, οι εννέα αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, με ποσοστό 6,27% και οι υπόλοιπες 125 πυρκαγιές από αμέλεια, ποσοστό 93,28%.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

