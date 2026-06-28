Νέος συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο Πευκάλι Κορινθίας.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους για εκκένωση προς το Σοφικό.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό», ανέφερε το μήνυμα.
Στο σημείο επιχείρησαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η φωτιά λίγη ώρα αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.