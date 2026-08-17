Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στην καθημερινότητα του Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου, μετά την απόφαση του πρώην μπασκετμπολίστα να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Η νέα επαγγελματική πρόκληση φέρνει αλλαγές και στην οικογενειακή ζωή του ζευγαριού, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης θα χρειάζεται πλέον να ταξιδεύει συχνά μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην ομάδα του αλλά και στην οικογένειά του.

Η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους σύμφωνα με τη Realnews θα συνεχίσουν να έχουν ως βάση την Αθήνα, όπου βρίσκονται οι καθημερινές τους υποχρεώσεις, το σχολείο και οι δραστηριότητες των παιδιών. Έτσι, η οικογένεια καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, κρατώντας όσο το δυνατόν πιο σταθερούς τους ρυθμούς της.

Παρά την απόσταση που πλέον θα υπάρχει ανάμεσα στις δύο πόλεις, ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου φαίνεται πως είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν τις οικογενειακές τους ισορροπίες. Τα ταξίδια Αθήνα – Θεσσαλονίκη αναμένεται να γίνουν μέρος της νέας τους καθημερινότητας, με τον πρώην μπασκετμπολίστα να επιστρέφει όσο πιο συχνά μπορεί στην οικογενειακή βάση.

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια με έξι παιδιά, τα οποία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους. Παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις του Βασίλη Σπανούλη, τόσο εκείνος όσο και η Ολυμπία Χοψονίδου προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η νέα εποχή που ξεκινά, λοιπόν, βρίσκει την οικογένεια με δύο βάσεις, αλλά με κοινό στόχο να παραμείνει ενωμένη και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας καθημερινότητας.