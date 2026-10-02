«Πνίγεται» η Κρήτη: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία

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Καιρος
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Η πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα,

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κακοκαιρία στην Κρήτη προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με επικίνδυνες συνθήκες.
  • Στα Ανώγεια καταγράφηκαν 510 mm βροχής σε δύο ημέρες, πενταπλάσια από τη μέση βροχόπτωση του Οκτωβρίου.
  • Σημαντικά ύψη βροχής παρατηρούνται και σε άλλες περιοχές, όπως το Τζερμιάδο και το Ξυλόσκαλο.
  • Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, με ύφεση το βράδυ και βελτίωση από Δευτέρα.
  • Εντονα φαινόμενα αναμένονται και στα Δωδεκάνησα, αλλά με μικρότερη ένταση.

Η κακοκαιρία επιμένει με ισχυρές καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες σε αρκετές περιοχές.

Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη για την κακοκαιρία

Η Ματίνα Μπέρου, εξήγησε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, πού περιμένουμε πιο έντονα φαινόμενα και μέχρι πότε θα διαρκέσουν.

Όπως είπε η μετεωρολόγος του Star, τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν νέα επιδείνωση στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου.

«Πνίγεται» η Κρήτη: Στα Ανώγεια έπεσε πέντε φορές η βροχή ολόκληρου του Οκτωβρίου

Κακοκαιρία

Στα Ανώγεια, μέσα σε δύο μέρες, έχουν καταγραφεί 510 mm βροχής, ποσότητα πενταπλάσια από τη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Οκτωβρίου, που είναι περίπου στα 100 mm.

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Μεγάλα ύψη βροχής έχουν καταγραφεί και στο Τζερμιάδο Λασιθίου, στο Ξυλόσκαλο Σαμαριάς, αλλά και στο Ασκύφου Χανίων.

Τα εδάφη είναι ήδη πολύ κορεσμένα από τη βροχή, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Προς το βράδυ του Σαββάτου περιμένουμε μία ύφεση, όμως, μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής θα συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες στο νησί.

Ουσιαστική βελτίωση αναμένουμε από τη Δευτέρα.

κακοκαιρία Κρήτη

Στο επίκεντρο, βέβαια, βρίσκονται και τα Δωδεκάνησα, όπου μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται έντονα φαινόμενα, με μικρότερη όμως, ένταση σε σχέση με την Κρήτη.

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