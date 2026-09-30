'Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη 30/9. Ποιες περιοχές θα δεχθούν βροχές και καταγίδες;

Σύμφωνα με το δελτίο, ο καιρός επιδεινώνεται αισθητά στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη. Μάλιστα, θα πνέουν και ισχυροί άνεμοι ως και 9 μποφόρ.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

Κόκκινη προειδοποίηση

Έκδοση Τετάρτη 30-09-2026 / 12:00 τοπική

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).

Καιρός: Εντείνονται οι βροχές τις επόμενες ώρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει από το πρωί της Τετάρτης 30/09 τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, με τα φαινόμενα να αναμένεται να ενταθούν κυρίως στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, βροχές σημειώνονται σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες εκδηλώνονται σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επιμείνουν, με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα βόρεια και ορεινά, οι βροχές θα έχουν ένταση και διάρκεια, πριν εξασθενήσουν από το απόγευμα.