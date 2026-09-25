Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού αναμένονται καταιγίδες

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Καιρος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Νίκος Μητρούσιας)
Η πρόγνωση του καιρού από το Star για την Παρασκευή 25/9 σύμφωνα με την ΕΜΥ

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Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για την κακοκαιρία που έρχεται τις επόμενες ώρες.

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Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, αναμένεται επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

  • Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

  • Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.
  • Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

  • Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 25/9

Για σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αναμένονται παροδικές νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά που θα επεκταθούν σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια έως τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί: 

  • στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23 βαθμούς
  • στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 24
  • στην Ήπειρο από 6 έως 25 βαθμούς
  • στη Θεσσαλία από 7 έως 25 βαθμούς
  • στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 25
  • στην Κρήτη από 8 έως 24
  • στα Επτάνησα από 13 έως 24-25
  • στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 22-24 βαθμούς
  • στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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