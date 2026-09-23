Το φθινόπωρο έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του. Μετά τις χθεσινές βροχοπτώσεις, τα φαινόμενα σήμερα Τετάρτη, αρχίζουν και εξασθενούν, αν και σε κάποιες περιοχές το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει βροχερό και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, τα φαινόμενα επιμένουν στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα, οπότε και ο ήλιος αναμένεται να κάνει και πάλι την εμφάνισή του.

Η θερμοκρασία ωστόσο θα πέσει ακόμα περισσότερο και δεν αποκλείεται οι κάτοικοι ορεινών περιοχών σε Ήπειρο και Μακεδονία να ανάψουν ακόμα και τα τζάκια τους.

Από την Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί και η θερμοκρασία να αυξηθεί ένα με δύο βαθμούς.

Καιρός: Κρύο και βροχές προβλέπει για σήμερα η ΕΜΥ

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται σήμερα, Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, την Τετάρτη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η εικόνα του καιρού αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, κυρίως από το απόγευμα. Μέχρι τότε αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία (και ιδιαίτερα στη Μαγνησία), τις Σποράδες και την Εύβοια.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική προβλέπονται αρχικά νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, έως 3-4 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια του νομού θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές, με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.

Αρναούτογλου: Νέα επιδείνωση από την Παρασκευή

Σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, η βελτίωση της Πέμπτης θα είναι πρόσκαιρη, καθώς νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το πρωί της Παρασκευής.

Τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας, με ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες. Ορισμένα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας έως και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς το Σάββατο, οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν και περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ το πρωί του Σαββάτου τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στην Αττική, σύμφωνα με τον μετεωροόγο, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές το Σάββατο, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Την Κυριακή, βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Βοιωτία, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν το πρωί και τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Αττικής.

Καιρός: Η τάση για τον Οκτώβριο

Σε ό,τι αφορά στην τάση για το επόμενο διάστημα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Οκτώβριος ενδέχεται να ξεκινήσει με περιορισμένα φαινόμενα και χωρίς αξιόλογες βροχές.

Παράλληλα, η θερμοκρασία είναι πιθανό να ανέβει εκ νέου, φτάνοντας τους 27 - 28 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά ηπειρωτικά.