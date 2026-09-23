Πιο εντατικούς και πλήρως ψηφιοποιημένους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αξιοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογούμενοι που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομικής τους εικόνας, ενώ προγραμματίζεται η αποστολή τουλάχιστον 12.000 ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων σε πολίτες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για παλαιότερες φορολογικές εκκρεμότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιπτώσεις φορολογουμένων που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, αλλά την ίδια στιγμή πραγματοποιούν καταναλωτικές δαπάνες που φτάνουν ή ακόμη και ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.

Οι μεγάλες αυτές αποκλίσεις θεωρούνται από την ΑΑΔΕ ισχυρή ένδειξη πιθανής απόκρυψης εισοδημάτων και ενεργοποιούν αυτόματα τη διαδικασία φορολογικού ελέγχου.

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