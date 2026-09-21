Σε ισχύ ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για προστασία της κύριας κατοικίας

Τι προβλέπει αν συναινέσουν οι οφειλέτες στον πλειστηριασμό άλλων ακινήτων

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός (βίντεο ANT1)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ενεργοποιήθηκε ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας.
  • Δανειολήπτες μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία.
  • Απαγορεύεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση ή πλειστηριασμός στην κύρια κατοικία, εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση.
  • Οφειλέτες συναινούν σε εκούσια ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων μέσω απλοποιημένου πλειστηριασμού.

Την έναρξη λειτουργίας του νέου πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού για την προστασία της κύριας κατοικίας ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τις νέες προβλέψεις ένας δανειολήπτης μπορεί πλέον να διαχωρίζει την πρώτη κατοικία του από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του.

Με την οριστική υπογραφή της σύμβασης για τη ρύθμιση των οφειλών, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης. 

Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συναινεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων, μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πλειστηριασμού.

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