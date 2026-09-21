Την έναρξη λειτουργίας του νέου πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού για την προστασία της κύριας κατοικίας ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τις νέες προβλέψεις ένας δανειολήπτης μπορεί πλέον να διαχωρίζει την πρώτη κατοικία του από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του.
Με την οριστική υπογραφή της σύμβασης για τη ρύθμιση των οφειλών, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης.
Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συναινεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων, μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πλειστηριασμού.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.