Το φάντασμα της κρίσης επιστρέφει: Μπαίνουμε σε εποχή υψηλότερων επιτοκίων

Παγκόσμιο sell off στα ομόλογα

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr, φωτογραφία αρχείου AP Images
ΕΚΤ: Αύξηση των επιτοκίων (βίντεο αρχείου Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.
  • Το γερμανικό 10ετές ομόλογο κινείται κάτω από το 3,50%, επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2009.
  • Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έχει αυξηθεί σημαντικά.
  • Τα ελληνικά ομόλογα φτάνουν στο 4,25%, εν μέσω παγκόσμιου sell-off στα ομόλογα.
  • Η αύξηση των αποδόσεων επηρεάζει κυβερνήσεις και επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου ξεπέρασε – έστω και για λίγο – το 5%. Το γερμανικό δεκαετές ομόλογο κινείται λίγο κάτω από το 3,50%, σε περιοχή όπου δεν έχει βρεθεί από το 2009. Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έχει εκτιναχθεί. Τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου στο 4,25%.

Το παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα εντείνεται, με τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων να ανεβαίνουν σε υψηλά πολλών ετών και το κόστος δανεισμού να αυξάνεται για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αμερικανικό 10ετές ομόλογο, η απόδοση του οποίου ξεπέρασε οριακά το 5%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

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