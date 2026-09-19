Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει σκορπίσει θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή πριν από δέκα ημέρες και οι άνθρωποι που τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.

Η Ναταλία Γερμανού, με αφορμή το αφιέρωμα που πρόβαλε το Mega το βράδυ της Παρασκευής (18/9), έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Threads. Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη βαθιά θλίψη αλλά και τον θυμό της για όσα έχουν ακολουθήσει τον θάνατό του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πανό που κρεμάστηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

«Δέκα μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι. Και θυμωμένοι. Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού κρέμασαν πανό "όσο ζω Μαζώ" για να το βλέπει μπας και καταλάβει έστω και τώρα τι έκανε. Ή μάλλον τι δεν έκανε για να σώσει έναν άνθρωπο», έγραψε η Ναταλία Γερμανού για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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