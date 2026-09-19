Με δάκρυα στα μάτια και εμφανώς συγκινημένη, η Ελένη Φουρέιρα θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή της ΗΘΕ στην Πλατεία Νερού, το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά της και μίλησε στο κοινό για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, αναφερόμενη όχι μόνο στην πορεία και τη φωνή του, αλλά και στην προσωπικότητά του και στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να κινηθεί έξω από τα καθιερωμένα.

«Επειδή σήμερα κλείνουμε δέκα μέρες από την ημέρα που χάσαμε ίσως τον σπουδαιότερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή. Και όχι μόνο λαϊκό, τι λέω… Μία από τις σπουδαιότερες ψυχές. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Έναν άνθρωπο που έσπασε στερεότυπα. Έναν άνθρωπο που δεν τον ένοιαζαν τα κουτάκια. Έβγαινε έξω από αυτά. Γιώργο, σ’ αγαπάμε και θα σ’ αγαπάμε για πάντα. Δεν έχεις φύγει ποτέ και δεν θα φύγεις ποτέ. Όσο ζω, Μαζώ», είπε συγκινημένη.

Στη συνέχεια, η Ελένη Φουρέιρα αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη το «Hallelujah», αφήνοντας τη μουσική να συνεχίσει όσα δεν μπορούσε να εκφράσει με λόγια.