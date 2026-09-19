Ελένη Φουρέιρα: Λύγισε στη σκηνή της ΗΘΕ για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Χάσαμε μία από τις σπουδαιότερες ψυχές, όσο ζω, Μαζώ»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα συγκινήθηκε και δάκρυσε στη σκηνή της ΗΘΕ για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη, αναγνωρίζοντας την πορεία και την προσωπικότητά του.
  • Επεσήμανε ότι ο Μαζωνάκης ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές.
  • Δήλωσε ότι θα τον αγαπούν πάντα και ότι δεν έχει φύγει ποτέ.
  • Αφιέρωσε το τραγούδι "Hallelujah" στη μνήμη του.

Με δάκρυα στα μάτια και εμφανώς συγκινημένη, η Ελένη Φουρέιρα θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή της ΗΘΕ στην Πλατεία Νερού, το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά της και μίλησε στο κοινό για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, αναφερόμενη όχι μόνο στην πορεία και τη φωνή του, αλλά και στην προσωπικότητά του και στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να κινηθεί έξω από τα καθιερωμένα.

«Επειδή σήμερα κλείνουμε δέκα μέρες από την ημέρα που χάσαμε ίσως τον σπουδαιότερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή. Και όχι μόνο λαϊκό, τι λέω… Μία από τις σπουδαιότερες ψυχές. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Έναν άνθρωπο που έσπασε στερεότυπα. Έναν άνθρωπο που δεν τον ένοιαζαν τα κουτάκια. Έβγαινε έξω από αυτά. Γιώργο, σ’ αγαπάμε και θα σ’ αγαπάμε για πάντα. Δεν έχεις φύγει ποτέ και δεν θα φύγεις ποτέ. Όσο ζω, Μαζώ», είπε συγκινημένη.

 

@spyros_glykas 🕊️🕊️🕊️ #mazw #foureira #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - spyros_glykas

 

Στη συνέχεια, η Ελένη Φουρέιρα αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη το «Hallelujah», αφήνοντας τη μουσική να συνεχίσει όσα δεν μπορούσε να εκφράσει με λόγια.

 

@trelaki26 Φουρέιρα για Μαζωνάκη: Όσο ζω Μαζώ Ημέρα Θετικής Ενέργειας 26 @Amita Motion #fyp #fy #mazonakis #foureira #amitamotion ♬ πρωτότυπος ήχος - Elli Agiannidi

 

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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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