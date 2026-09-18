Τον ομορφότερο ρόλο της ζωής της απολαμβάνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον μικρό τους πρίγκιπα, Ιάσονα-Παναγιώτη.

Η αγαπημένη δημοσιογράφος, που έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι το καλοκαίρι του 2025, μοιράζεται συχνά με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά. Αυτή τη φορά, ωστόσο, προχώρησε σε μια εκ εκ βαθέων εξομολόγηση για τις αλλαγές που έφερε ο ερχομός του γιου της στη ζωή και την προσωπικότητά της.

Το απόγευμα της Παρασκευής (18/09), η Ευρυδίκη δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με γλυκές στιγμές δίπλα στον μικρό Ιάσονα-Παναγιώτη, συνοδεύοντάς το με λόγια που άγγιξαν τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Σήμερα ξύπνησα με μια σκέψη. Πόσο πολύ αλλάζει μία γυναίκα όταν γίνεται μαμά. Υπάρχουν μέρες εύκολες, υπάρχουν όμως και μέρες δύσκολες. Στιγμές γεμάτες χαρά και άλλες στιγμές που προσπαθώ να βρω τις ισορροπίες μου μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Και κάπου εκεί καταλαβαίνω ότι μαζί σου γεννιέται καθημερινά και μια καινούργια εκδοχή μου...», εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Όπως τόνισε η ίδια, αυτή η νέα εκδοχή της είναι «πιο δυνατή, πιο υπομονετική, πιο ευαίσθητη, πιο γεμάτη», ενώ έκλεισε το τρυφερό της μήνυμα γράφοντας: «Εγώ σου δείχνω τον κόσμο κι εσύ, κάθε μέρα, μου μαθαίνεις να τον βλέπω ξανά από την αρχή. Σ’ αγαπώ πολύ Jason».

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Ο παραμυθένιος γάμος, η βάφτιση και τα δύο ονόματα

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στα Χανιά, σε έναν αγαπημένο τους τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τη σχέση τους. Έναν χρόνο αργότερα κράτησαν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους, ενώ τον Ιούλιο του 2026 πραγματοποίησαν τη βάφτιση του μικρού στην Αρτέμιδα, με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη.

Ο νεοφώτιστος πήρε τα ονόματα Ιάσονας-Παναγιώτης, με την παρουσιάστρια να έχει αποκαλύψει πρόσφατα μια γλυκιά λεπτομέρεια για το σπίτι τους: η ίδια μιλά στον γιο τους στα ελληνικά και τον αποκαλεί Ιάσονα, ενώ ο Γρηγόρης Μόργκαν του μιλά στα αγγλικά και χρησιμοποιεί το Jason!

Η δημόσια εξομολόγηση του Γρηγόρη Μόργκαν

Πριν από λίγες εβδομάδες, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους αλλά και την ονομαστική εορτή της Ευρυδίκης, ο Γρηγόρης Μόργκαν είχε προχωρήσει κι εκείνος σε μια πολύ τρυφερή ανάρτηση για τη γυναίκα της ζωής του.

Ο ίδιος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο η σύζυγός του συνδυάζει την οικογένεια, τη δουλειά και τα όνειρά της, κάνοντας ειδική αναφορά στη νέα της ιδιότητα ως μητέρα και την απέραντη αγάπη που προσφέρει καθημερινά: «Είμαι περήφανος για σένα, για εμάς και για τη ζωή που χτίζουμε μαζί», είχε γράψει χαρακτηριστικά.