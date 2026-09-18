Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το βίντεο με τον γιο της και η συγκινητική εξομολόγηση

«Μαζί σου γεννιέται καθημερινά και μια καινούργια εκδοχή μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.26 , 23:42 Μαρί Σαντάλ: Η σπάνια φωτογραφία και οι τρυφερές ευχές στον Οδυσσέα
18.09.26 , 23:42 Πλήγμα στην τουρκική οικονομία από σκάνδαλο στο Χρηματιστήριο
18.09.26 , 23:31 Emily in Paris: Έτσι αποχαιρέτησε η Λίλι Κόλινς τη σειρά που την έκανε σταρ
18.09.26 , 23:05 Σοφία Βεργκάρα: Απίστευτο, ο γιος της Μανόλο έγινε... 35 ετών!
18.09.26 , 22:47 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το βίντεο με τον γιο της και η συγκινητική εξομολόγηση
18.09.26 , 22:46 Οριστική κατάργηση της βιντζότρατας - Κατατέθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή
18.09.26 , 22:27 Κλήρωση Eurojackpot 18/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 59.000.000 ευρώ
18.09.26 , 22:07 Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!
18.09.26 , 22:00 F-35 στη Σαουδική Αραβία από τον Τραμπ αντί για την Τουρκία
18.09.26 , 21:38 GNTM 7: Η Αναστάζια είναι ίδια η Κέιτ Μπλάνσετ - Συμφωνείτε με τους κριτές;
18.09.26 , 21:30 Βάρη: Αυτά είναι τα σκυλιά που επιτέθηκαν και σκόρπισαν τον τρόμο
18.09.26 , 21:26 Άσκηση Μέδουσα: Hχηρό πολυεθνικό μήνυμα κόντρα στις απειλές της Τουρκίας
18.09.26 , 21:18 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι σπάνιες πόζες με την εορτάζουσα μητέρα της
18.09.26 , 21:17 Χρέη στον ΕΦΚΑ: 72 δόσεις ή εξωδικαστικός
18.09.26 , 20:39 «Έρωτα Εσύ»: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η παράσταση με τη Φωτεινή Δάρρα
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
Ιωάννα Τούνη: Το ταπεράκι που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!
Συνατσάκη: Με την κόρη της στη Walt Disney στο Παλάτι της Σταχτοπούτας
The Ellinikon Sports Park: Τα looks που μαγνήτισαν τα βλέματα
Μάριος Μαριόλος: Η υποκριτική, το Instagram & η σχέση με την Αθηνά Ροδίτου
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Ποδοσφαιρικό reunion: Καραγκούνης, Νικοπολίδης, Μπασινάς, Χαριστέας μαζί
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γρηγόρης Μόργκαν κατέγραψε τον μικρό Ιάσονα - Παναγιώρη να ακούει τη μαμά του στο ραδιόφωνο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της Ιάσονα-Παναγιώτη και εξομολογείται τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή της.
  • Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι η νέα εκδοχή της είναι πιο δυνατή και υπομονετική, ενώ εκφράζει την αγάπη της προς τον γιο της.
  • Η Ευρυδίκη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν το Σεπτέμβριο του 2024 και απέκτησαν τον γιο τους το 2025.
  • Η βάφτιση του Ιάσονα-Παναγιώτη πραγματοποιήθηκε το 2026 στην Αρτέμιδα, με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη.
  • Ο Γρηγόρης Μόργκαν εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Ευρυδίκη και τον τρόπο που συνδυάζει οικογένεια και καριέρα.

Τον ομορφότερο ρόλο της ζωής της απολαμβάνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον μικρό τους πρίγκιπα, Ιάσονα-Παναγιώτη.

Η αγαπημένη δημοσιογράφος, που έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι το καλοκαίρι του 2025, μοιράζεται συχνά με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά. Αυτή τη φορά, ωστόσο, προχώρησε σε μια εκ εκ βαθέων εξομολόγηση για τις αλλαγές που έφερε ο ερχομός του γιου της στη ζωή και την προσωπικότητά της.

Το απόγευμα της Παρασκευής (18/09), η Ευρυδίκη δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με γλυκές στιγμές δίπλα στον μικρό Ιάσονα-Παναγιώτη, συνοδεύοντάς το με λόγια που άγγιξαν τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Σήμερα ξύπνησα με μια σκέψη. Πόσο πολύ αλλάζει μία γυναίκα όταν γίνεται μαμά. Υπάρχουν μέρες εύκολες, υπάρχουν όμως και μέρες δύσκολες. Στιγμές γεμάτες χαρά και άλλες στιγμές που προσπαθώ να βρω τις ισορροπίες μου μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Και κάπου εκεί καταλαβαίνω ότι μαζί σου γεννιέται καθημερινά και μια καινούργια εκδοχή μου...», εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Όπως τόνισε η ίδια, αυτή η νέα εκδοχή της είναι «πιο δυνατή, πιο υπομονετική, πιο ευαίσθητη, πιο γεμάτη», ενώ έκλεισε το τρυφερό της μήνυμα γράφοντας: «Εγώ σου δείχνω τον κόσμο κι εσύ, κάθε μέρα, μου μαθαίνεις να τον βλέπω ξανά από την αρχή. Σ’ αγαπώ πολύ Jason».

 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητρότητα

Ο παραμυθένιος γάμος, η βάφτιση και τα δύο ονόματα

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στα Χανιά, σε έναν αγαπημένο τους τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τη σχέση τους. Έναν χρόνο αργότερα κράτησαν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους, ενώ τον Ιούλιο του 2026 πραγματοποίησαν τη βάφτιση του μικρού στην Αρτέμιδα, με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη.

Ο νεοφώτιστος πήρε τα ονόματα Ιάσονας-Παναγιώτης, με την παρουσιάστρια να έχει αποκαλύψει πρόσφατα μια γλυκιά λεπτομέρεια για το σπίτι τους: η ίδια μιλά στον γιο τους στα ελληνικά και τον αποκαλεί Ιάσονα, ενώ ο Γρηγόρης Μόργκαν του μιλά στα αγγλικά και χρησιμοποιεί το Jason!

Η δημόσια εξομολόγηση του Γρηγόρη Μόργκαν

Πριν από λίγες εβδομάδες, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους αλλά και την ονομαστική εορτή της Ευρυδίκης, ο Γρηγόρης Μόργκαν είχε προχωρήσει κι εκείνος σε μια πολύ τρυφερή ανάρτηση για τη γυναίκα της ζωής του.

Ο ίδιος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο η σύζυγός του συνδυάζει την οικογένεια, τη δουλειά και τα όνειρά της, κάνοντας ειδική αναφορά στη νέα της ιδιότητα ως μητέρα και την απέραντη αγάπη που προσφέρει καθημερινά: «Είμαι περήφανος για σένα, για εμάς και για τη ζωή που χτίζουμε μαζί», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρί Σαντάλ: Διπλή Γιορτή Στην Οικογένεια
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρί Σαντάλ: Η σπάνια φωτογραφία και οι τρυφερές ευχές στον Οδυσσέα
Emily In Paris
Celebrities & Gossip Νεα
Emily in Paris: Έτσι αποχαιρέτησε η Λίλι Κόλινς τη σειρά που την έκανε σταρ
Σοφία Βεργκάρα
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Βεργκάρα: Απίστευτο, ο γιος της Μανόλο έγινε... 35 ετών!
Μαρία Ηλιάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι σπάνιες πόζες με την εορτάζουσα μητέρα της
«Έρωτα Εσύ»: Sold Out Η Παράσταση Με Τη Φωτεινή Δάρρα
Celebrities & Gossip Νεα
«Έρωτα Εσύ»: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η παράσταση με τη Φωτεινή Δάρρα
Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης
Celebrities & Gossip Νεα
Καλομοίρα: Οι ευχές για τα γενέθλια του συζύγου της, Γιώργου Μπούσαλη
Γιώργος Μαζωνάκης - Άννα Κανδύλη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: «Πολύς κόσμος μου λέει ότι πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι»
Γιώργος Μαζωνάκης -Γιωργος Χρανιώτης
Celebrities & Gossip Νεα
Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top