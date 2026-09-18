Μαζωνάκης: «Πολύς κόσμος μου λέει ότι πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι»

Όσα είπε γνωστή δημοσιογράφος για την υπόθεση του αείμνηστου τραγουδιστή

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Κανδύλη μίλησε για την καριέρα της και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε συνέντευξη στην εκπομπή Studio στις 3.
  • Πολλοί άνθρωποι εκφράζουν τη λύπη τους για τον Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι πήγε 'σαν το σκυλί στ’ αμπέλι' για θεραπεία.
  • Η Κανδύλη τόνισε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο για υποθέσεις εγκλημάτων, ειδικά με την αύξηση των πηγών πληροφόρησης μέσω internet.
  • Σημείωσε ότι η ενημέρωση πλέον προέρχεται από πολλές πηγές, όχι μόνο από παραδοσιακά μέσα.
  • Αναφέρθηκε επίσης στις υποθέσεις που τη δυσκολεύουν στο δικαστικό ρεπορτάζ.

Η Άννα Κανδύλη έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε τόσο για την καριέρα της στη δημοσιογραφία όσο και τα θέματα που έχουν συγκλονίσει την επικαιρότητα, όπως ο πρόσφατος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη

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Η γνωστή δικαστική ρεπόρτερ ήταν καλεσμένη την Παρασκευή στην εκπομπή Studio στις 3 και μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλου, υπογραμμίζοντας ότι όταν τη συναντούν στον δρόμο της μιλούν συνέχεια για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μαζωνάκης: «Πολύς κόσμος μου λέει ότι πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι»

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε όπου και να βρεθώ, με όποιον και να βρεθώ (σ.σ. μου μιλάνε) για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στη συντριπτική πλειοψηφία εκφράζουν τη λύπη τους γι’ αυτό που έγινε, τη στενοχώρια τους γι’ αυτό που έγινε. Αυτό που λέει πολύς κόσμος είναι ότι πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι.

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Πας υποτίθεται να κάνεις μια θεραπεία για να νιώσεις καλύτερα, χωρίς να πηγαίνει βέβαια το μυαλό σου στο τι μπορεί να συμβεί. Κακώς δεν σε έχει προειδοποιήσει κανένας πριν για όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Την έχουμε κάνει και μαζί», είπε για τον γνωστό τραγουδιστή.

«Πας και δεν ξανασηκώνεσαι. Δηλαδή είναι φοβερό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Και σας λέω δεν είναι όπως άλλες υποθέσεις που σε ρωτάνε ας πούμε “τι έγινε; Τι έγινε με αυτόν; Πώς το έκανε;”. Εδώ είναι περισσότερο έκφραση λύπης, στενοχώριας», πρόσθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο κόσμος δεν κρύβει την αγάπη του για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο κόσμος δεν κρύβει την αγάπη του για τον Γιώργο Μαζωνάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παράλληλα, η Άννα Κανδύλη σημείωσε ότι για υποθέσεις εγκλημάτων πάντα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο.

«Για αυτές τις υποθέσεις πάντα υπήρχε ενδιαφέρον. Όμως τα τελευταία χρόνια μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλά και τα μέσα που μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί, να πάρει την πληροφορία. Δηλαδή πια έχουμε το internet, έτσι; Όλος ο κόσμος μπορεί να μπει από όπου να είναι και να δει. Και έχει και πολλές πηγές για να δει. Δηλαδή δεν είναι μόνο, ξέρω ‘γώ, τέσσερα, πέντε κανάλια, δύο ραδιόφωνα και πέντε εφημερίδες αν θα πάω στο περίπτερο να πάρω. Τώρα την πληροφορία την έχει από παντού», σημείωσε. 

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Η Άννα Κανδύλη στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε ακόμα στην πορεία της στο δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά και τις υποθέσεις που τη δυσκολεύουν.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΥΛΗ
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STUDIO ΣΤΙΣ 3
 |
ΝΑΝΣΥ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ
 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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