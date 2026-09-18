Με μια δημόσια ανάρτηση στο Instagram, η Καλομοίρα ευχήθηκε στον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, για τα γενέθλιά του την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας κοινές και οικογενειακές φωτογραφίες. Στο μήνυμά της αναφέρθηκε στην αγάπη και την ευγνωμοσύνη που αισθάνεται η ίδια κι η οικογένειά τους για την παρουσία του στη ζωή τους.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί στιγμιότυπα με τον Γιώργο και τα παιδιά τους, αλλά και φωτογραφία του ζευγαριού μόνου του. Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης κατέγραψε με σαφήνεια το προσωπικό της μήνυμα για τον ρόλο του ως συζύγου και πατέρα.

Οι ευχές της Καλομοίρας στο Instagram

Στην τρυφερή της ανάρτηση έγραψε: «Χαρούμενα γενέθλια @georgeboosalis! Σε αγαπάμε πολύ και είμαστε τόσο ευγνώμονες για όλα όσα κάνεις για την οικογένειά μας. Είσαι ένας απίστευτος σύζυγος και πατέρας, και είμαστε τόσο ευλογημένοι που σε έχουμε».

Η ανάρτηση της Καλομοίρας για τον σύζυγό της

Καλομοίρα και Γιώργος Μπούσαλης: η σχέση και η οικογένειά τους

Η Καλομοίρα κι ο Γιώργος Μπούσαλης είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Οι δύο τους γνωρίζονται από την παιδική τους ηλικία, καθώς μεγάλωσαν στις ΗΠΑ, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε από τα νεανικά τους χρόνια.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2010. Έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τα δίδυμα αγόρια τους και τη μικρότερη κόρη τους, και διατηρούν τη ζωή τους στην Αμερική, δίνοντας έμφαση στις οικογενειακές στιγμές παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ο Γιώργος Μπούσαλης και η Καλομοίρα το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Καλομοίρα: Η πρόσφατη εξομολόγηση για τον γάμο της

Πέρα από τις γενέθλιες ευχές προς τον Γιώργο Μπούσαλη, η Καλομοίρα έχει μιλήσει και δημόσια για το πώς βλέπει τον γάμο και τη διάρκεια μιας σχέσης. Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε πει:

«Η αλήθεια είναι ότι σε έναν γάμο, πού και πού θα έρθουν κύματα. Κάποια είναι τεράστια και πρέπει να έχεις την αντοχή να τα αντιμετωπίσεις, όπως όταν κάνεις σερφ. Αλλά είναι τόσο ωραία όταν μπορείς να περάσεις δυο – τρία κύματα. Ζεις πράγματα με τον σύντροφό σου. Βλέπεις όλες τις πλευρές του και εκείνος τις δικές σου. Μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Ο γάμος είναι τόσο ωραίος γιατί έχεις δίπλα σου κάποιον που αγαπάς, που σε στηρίζει. Η αγάπη γίνεται όλο και πιο βαθιά».