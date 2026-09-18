Άσκηση Μέδουσα: Hχηρό πολυεθνικό μήνυμα κόντρα στις απειλές της Τουρκίας

Με υπερπτήσεις έδειξαν τον εκνευρισμό τους οι Τούρκοι

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Πολιτικη
Πολυεθνικό μήνυμα αποτροπής με την άσκηση Μέδουσα

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Ηχηρά μηνύματα αποτροπής προς κάθε κατεύθυνση στέλνει η πολυεθνική άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ που διεξάγουν από κοινού η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και της Ιταλίας, στην ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, Τούρκοι αναλυτές, συνεχίζουν να προκαλούν, απειλώντας ακόμα και με επέμβαση σε ελληνικά νησιά.    

Μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία με την άσκηση «Μέδουσα»

Έλληνες κομάντος, πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, μαζί με δυνάμεις από Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία και Ιταλία, ολοκλήρωσαν  το σενάριο της άσκησης ΜΕΔΟΥΣΑ, στη θάλασσα της Κρήτης, σε περιοχές και του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.  

Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Μεδουσα

Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Μεδουσα

Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Μεδουσα 

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, σαφώς ικανοποιημένος για την εξέλιξη της άσκησης, επισήμανε σε δηλώσεις του τη μεγάλη γεωστρσατηγική της σημασία.      

Εκνευρισμός της Άγκυρας από τη «Μέδουσα»: Τουρκικά F -16 πέταξαν πάνω από  τη Ρω και ένα UAV πάνω από τη Ζουράφα 

Ενοχλημένοι σφόδρα από τη ΜΕΔΟΥΣΑ, οι Τούρκοι απάντησαν σήμερα με 7 παραβιάσεις, με 2 οπλισμένα F-16, που μάλιστα πέταξαν πάνω από τη Ρω και με ένα UAV που πέταξε πάνω από τη Ζουράφα.  

Νέα πρόκληση της Τουρκίας: Έφερε κομάντος απέναντι από τη Σάμο!

Άσκηση ελληνικών και ισραηλινών πλοίων μεταξυ Κρήτης και Κύπρου 

Πριν λίγες μέρες μάλιστα, δύο ελληνικές φρεγάτες έκαναν άσκηση μαζί με δύο πυραυλακάτους του Ισραήλ, μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή συμμαχία της Αθήνας με το Τελ Αβίβ.  

Κοινή άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ μεταξύ Κρήτης και Κύπρου

Κοινή άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ μεταξύ Κρήτης και Κύπρου

Κ. Μητσοτάκης: «Αυτή τη στιγμή η θάλασσα λίγο αγριεύει» 

Η Αθήνα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της Άγκυρας με ψυχραιμία και διαρκή επαγρύπνηση.     

«Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας» ανέφερε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.       

Την ίδια στιγμή Τούρκοι «αναλυτές»  και δημοσιογράφοι συνεχίζουν το «κρεσέντο» των προκλητικών δηλώσεων, απειλώντας ακόμα και με επέμβαση σε ελληνικά νησιά!  

Απειλές για κατάληψη νησιών από Τούρκους αναλυτές  


 

«Κλείδωσε» η συνάντηση Τραμπ -Ερντογάν στη Νέα Υόρκη  

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star στη  Νέα Υόρκη Δημήτρης  Σουλτογιάννης, έχει πλέον «κλειδώσε» ι η συνάντηση Τραμπ–Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ. 

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις και η αμυντική συνεργασία, με το ζήτημα των F-35 και των ρωσικών S-400 να παραμένει ανοιχτό, ενώ ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι περιφερειακές εξελίξεις και ο πόλεμος με το Ιράν.  

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