

Καμία πιθανότητα αυτοδυναμίας και 9 κόμματα στη Βουλή «βλέπει» η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται και μια τεράστια ανησυχία του κόσμου για την ακρίβεια ο οποίος απαντά σε ποσοστό 31% ότι κανενός τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν καλύτερα το πρόβλημα. Μόλις το 25% επιλέγει τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 19% εκείνα του Αλέξη Τσίπρα και το 11% τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Ένα ακόμη 14% δηλώνει ότι δεν έχει άποψη ή δεν απαντά.

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