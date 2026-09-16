Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης

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Πηγή: PULSE/Σκάι, dnews.gr
Η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημοσκόπηση Pulse για τον ΣΚΑΪ δείχνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αυτοδυναμίας για καμία πολιτική δύναμη.
  • Το 31% των πολιτών πιστεύει ότι τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια.
  • Μόλις το 25% προτιμά τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη.
  • Το 14% των ερωτηθέντων δεν έχει άποψη ή δεν απαντά.


Καμία πιθανότητα αυτοδυναμίας και 9 κόμματα στη Βουλή «βλέπει» η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται και μια τεράστια ανησυχία του κόσμου για την ακρίβεια ο οποίος απαντά σε ποσοστό 31% ότι κανενός τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν καλύτερα το πρόβλημα. Μόλις το 25% επιλέγει τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 19% εκείνα του Αλέξη Τσίπρα και το 11% τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Ένα ακόμη 14% δηλώνει ότι δεν έχει άποψη ή δεν απαντά. 

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