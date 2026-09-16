Μαζωνάκης: Το κελί της γιατρού στον Κορυδαλλό - Αντιδρούν οι κρατούμενες

Απεργία πείνας και δίψας θα κάνει ο γιατρός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κατηγορούμενη γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου οι κρατούμενες αντιδρούν.
  • Ο Μαζωνάκης είχε πραγματοποιήσει συναυλία στις φυλακές Κορυδαλλού το 2023, χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη.
  • Ο κατηγορούμενος γιατρός έχει δηλώσει απεργία πείνας και δίψας από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.
  • Οι γιατροί κατηγορούνται για αμέλεια που οδήγησε σε θάνατο και παρεμπόδιση της έρευνας.
  • Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για μηχάνημα που χρησιμοποιούσαν οι γιατροί, το οποίο δεν έχει άδεια.

Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.  

Μαζωνάκης: Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη σχέση τους και τη φωτογραφία

Η γιατρός αναμένεται να φτάσει στις γυναικείες φυλακές νωρίς το πρωί. Το κλίμα, ωστόσο, εκεί είναι ήδη φορτισμένο, καθώς αρκετές κρατούμενες γνώριζαν προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη και δε θέλουν μαζί τους την κατηγορούμενη.  

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ

Το 2023 ο τραγουδιστής είχε πραγματοποιήσει συναυλία στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, σε μια εμφάνιση που είχε γίνει χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη, καθώς ο ίδιος είχε ζητήσει να μην υπάρξουν κάμερες και δημοσιογράφοι. Η κίνησή του είχε παρουσιαστεί τότε ως μέρος της προσφοράς του προς τους κρατούμενους. 

Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να οδηγηθεί στο κελί όπου κρατούνταν η Ειρήνη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, φέρεται να μεταφέρεται στις φυλακές Θήβας. 

Μαζωνάκης: Το κελί της γιατρού στον Κορυδαλλό - Αντιδρούν οι κρατούμενες

Στο ίδιο κελί κρατούνται και άλλες γυναίκες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Απεργία πείνας και δίψας θα κάνει ο γιατρός 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να δήλωσε μέσα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ: «Δε θέλω φαγητό, δε θέλω να μου φέρετε ούτε νερό», γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να προχωρήσει σε απεργία πείνας και δίψας. 

Η μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Θα οδηγηθεί στη ΣΤ’ Πτέρυγα, όπου εκτιμάται ότι θα κρατηθεί μαζί με άλλους κρατούμενους. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σκεπτικό πίσω από την προφυλάκιση των γιατρών 

Κατά την κρίση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι με πράξεις και παραλείψεις τους, συνέβαλαν στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα με τις ενέργειές τους μετα το περιστατικό παρεμπόδισαν τη διερεύνηση των πραγματικών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό.  

Επίσης, οι δυο γιατροί λειτουργούσαν ιατρικές πράξεις, ιδιαίτερα σοβαρές χωρίς άδεια και σε ακατάλληλες συνθήκες. Ενώ δεν έκαναν ιατρικό έλεγχο πριν την πράξη.  

Τέταρτο επιβαρυντικό στοιχείο: παρέλειψαν αδικαιολόγητα να ενημερώσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, ενώ οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια.  

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας διέταξε και προκαταρκτική εξέταση και για το περιβόητο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την αρχή η λειτουργία του μηχανήματος που δεν έχει άδεια, δεν πείθει τις Αρχές. Γι' αυτό τον λόγο ο ανακριτής όρισε πραγματογνώμονα που θα εξετάσει το μηχάνημα και θα αποφανθεί για την επικινδυνότητά του. 

Μαζωνάκης: Το κελί της γιατρού στον Κορυδαλλό - Αντιδρούν οι κρατούμενες

Το σκεπτικό πίσω από την προφυλάκιση των γιατρών / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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