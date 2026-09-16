Καραβοκύρη για υπνωτιστή Μαζωνάκη: Η βιωματική εμπειρία της με την ύπνωση

«Η ύπνωση που μου έκανε ήταν ακριβώς όπως στις ταινίες», αποκάλυψε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δάφνη Καραβοκύρη περιγράφει την εμπειρία της από συνεδρίες ύπνωσης με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο υπνοθεραπευτής συνεργάζεται με ιατρείο στην Καρνεάδου για 13 χρόνια και πρόσφατα οδηγήθηκε στον ανακριτή για εξηγήσεις.
  • Η Καραβοκύρη συμμετείχε σε ύπνωση το 2018 για δημοσιογραφική έρευνα, εκφράζοντας αρχικά επιφυλάξεις.
  • Περιγράφει την εμπειρία της ως κινηματογραφική, με επίγνωση του περιβάλλοντος αλλά αδυναμία κίνησης.
  • Επισημαίνει τους κινδύνους της ύπνωσης, αναφέροντας την πιθανότητα υπνωτικής χειραγώγησης από λάθος θεραπευτές.

Τη δική της προσωπική εμπειρία από συνεδρίες ύπνωσης με τον υπνοθεραπευτή που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε η Δάφνη Καραβοκύρη. Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε στην εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον υπνωτιστή που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από τη γιατρό την ώρα που του έκανε πλασμαφαίρεση.

Μαζωνάκης: Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη σχέση τους και τη φωτογραφία

Η παρέμβασή της ήρθε μετά τη γνωστοποίηση ότι ο υπνωτιστής έγινε γνωστός ευρύτερα όταν, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, οδηγήθηκε αυτοβούλως στον ανακριτή, μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής συνεργάζεται εδώ και 13 χρόνια με το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Καραβοκύρη για υπνωτιστή Μαζωνάκη: Η βιωματική εμπειρία της με την ύπνωση

Η Δάφνη Καραβοκύρη εξήγησε ότι η γνωριμία της με τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν είναι πρόσφατη, αλλά συνδέεται με δημοσιογραφική έρευνα που είχε πραγματοποιήσει το 2018 για το Vice, όταν η ομάδα της επέλεξε να εξετάσει τον χώρο των εναλλακτικών θεραπειών.

Τι είπε η Δάφνη Καραβοκύρη για την έρευνα του 2018

«Το 2018, που ακόμα η ψυχοθεραπεία ήταν ταμπού στην Ελλάδα, αποφασίσαμε με την ομάδα του Vice να αγγίξουμε τις εναλλακτικές θεραπείες. Και συνέβαινε τότε το εξής παράδοξο. Οι εναλλακτικές θεραπείες κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι μια ψυχοθεραπεία. Ο κόσμος λοιπόν, εκτιμήσαμε ότι εκτιμούσε πως αυτό είναι καλύτερο γιατί είναι πιο ακριβό, κάτι που θα τον φέρει σε επαφή με το μέσα του πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο σιωπηλά ενδεχομένως», ανέφερε αρχικά.

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Όπως είπε, παρότι είχε επιφυλάξεις, τελικά δέχθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία, με την προϋπόθεση να βρίσκεται παρούσα η τηλεοπτική ομάδα. Η ίδια σημείωσε ότι στον χώρο όπου έγινε η συνεδρία ένιωσε ασφαλής.

«Έτσι λοιπόν τότε αποφασίσαμε με την ομάδα να μπω σε ύπνωση. Τους είπα ότι εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά να το κάνω, ότι θέλω όλη η ομάδα να είναι παρούσα. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι στον χώρο στην Κηφισιά του Νάσου αισθάνθηκα και από τον ίδιο ασφαλής. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καλλιέργεια, μεγάλη μόρφωση, μεγάλη κατάρτιση στο κομμάτι αυτό», πρόσθεσε η Δάφνη Καραβοκύρη.

Καραβοκύρη για υπνωτιστή Μαζωνάκη: Η βιωματική εμπειρία της με την ύπνωση

Πώς περιέγραψε τη διαδικασία της ύπνωσης στην Κηφισιά

Στη συνέχεια αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πώς εξελίχθηκε η συνεδρία ύπνωσης στην Κηφισιά και περιέγραψε μια εικόνα που, όπως είπε, παρέπεμπε σε όσα συνήθως παρουσιάζονται στον κινηματογράφο.

«Μου έδωσε κάποιες οδηγίες ούτως ώστε να μπορέσω να αφεθώ. Υπάρχει μια ειδική καρέκλα στην οποία γίνεται η ύπνωση και σε τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε όταν το σώμα χαλαρώσει να αφεθείς σε αυτή την καρέκλα χωρίς να χτυπήσεις. Και σε σκεπάζει με μια κουβέρτα. Διότι ρίχνεις τους ρυθμούς σου. Άρα το σώμα βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, περιέγραψε τι βίωνε την ώρα της ύπνωσης, επιμένοντας ότι είχε επίγνωση του περιβάλλοντος αλλά αδυναμία αντίδρασης σε επίπεδο κίνησης και ομιλίας.

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«Όταν μπήκα στη διαδικασία της ύπνωσης, είχα πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Άκουγα, δεν μπορούσα να μιλήσω και δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου, αλλά μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει», εξομολογήθηκε.

Η Δάφνη Καραβοκύρη συνόψισε την εμπειρία της λέγοντας ότι «Η ύπνωση που μου έκανε ήταν ακριβώς όπως στις ταινίες».

Το ερώτημα για την αποτελεσματικότητα της ύπνωσης

Μετά την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ, η Δάφνη Καραβοκύρη επέστρεψε, όπως αποκάλυψε, και άλλες φορές για να σχηματίσει πιο καθαρή εικόνα σχετικά με το αν η μέθοδος έχει πράγματι αποτέλεσμα.

«Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ πήγα άλλες δύο ή τρεις φορές στον Νάσο, ο οποίος δεν μου πήρε χρήματα, για να μπορέσω να επιβεβαιώσω για μένα την ίδια εάν τελικά αυτή η θεραπεία κάνει αυτό που λέει ότι κάνει».

Η ίδια κατέθεσε ότι πράγματι ένιωσε και είδε πράγματα, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι μπορεί να αποφανθεί με βεβαιότητα για το αν αυτά οφείλονταν στην ύπνωση ή στην αυθυποβολή.

«Είδα και ένιωσα πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω εάν ήταν στο πλαίσιο της αυθυποβολής ή αν ήταν όντως επειδή η ύπνωση έχει αυτή την επίδραση πάνω στον άνθρωπο», σημείωσε.

Η «υπνωτική χειραγώγηση»

Το πιο αιχμηρό μέρος της τοποθέτησής της αφορούσε τους κινδύνους που, κατά την ίδια, μπορεί να συνδέονται με τη μέθοδο όταν κάποιος βρεθεί απέναντι στον λάθος θεραπευτή. Η Δάφνη Καραβοκύρη στάθηκε ιδιαίτερα στον όρο «υπνωτική χειραγώγηση».

«Οφείλουμε να τα ψάχνουμε όλα και στο πλαίσιο αυτού του ψαξίματος υπάρχει η υπνωτική χειραγώγηση. Αν πέσεις στα λάθος χέρια, αυτό γίνεται ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο για τον εκάστοτε θεραπευτή. Να μπει στο μυαλό σου, να σου αλλάξει τη ρότα σκέψης. Είναι αυτή η μέθοδος ικανή να σε κάνει να βλάψεις τον εαυτό σου και να βλάψεις και άλλους; Διότι μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις πράγματα ή να δεις πράγματα τα οποία δεν είναι δικά σου», είπε κλείνοντας η Δάφνη Καραβοκύρη.

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