ΦΙΛΠΑ: 21ο Concours D’ Elegance “Robert Smith”

Το 21ο Concours d’Elegance “Robert Smith” που διοργάνωσε η ΦΙΛΠΑ το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Μαρίνα Φλοίσβου στον Άλιμο, έμελλε να αποτελέσει μία ακόμη εξαιρετική στιγμή του θεσμού με γνώμονα ασφαλώς, την υψηλή ποιότητα των 70 (εβδομήντα) κλασικών αυτοκινήτων που κόσμησαν με τη πανέμορφη παρουσία τους το χώρο της εκδήλωσης.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε, ότι κύριος σκοπός της είναι η αξιολόγηση με απόλυτα κριτήρια, της αυθεντικότητας και της ευλαβικής - κατά τα εργοστασιακά πρότυπα - συντήρησης των αυτοκινήτων.

Το 21ο Concours d’Elegance “Robert Smith” ωστόσο κατέχει εξέχουσα συναισθηματική αξία για τη ΦΙΛΠΑ, καθώς φέτος και για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία της εκδήλωσης, απουσίαζε ο αείμνηστος Robert Smith, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2025. Έτσι σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη ενός από τους μεγαλύτερους λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα, η ΦΙΛΠΑ μετονόμασε την εκδήλωση σε Concours d’Elegance “Robert Smith”.

Η 21η συνέχεια θεσμού λοιπόν συγκέντρωσε 70 σπάνιες κλασικές δημιουργίες με έτος κατασκευής από το 1917 το παλαιότερο έως το 2004 το πιο πρόσφατο, τα οποία αποτέλεσαν καθήλωσαν το βλέμμα μα και τη καρδιά όσων μικρών και μεγάλων, βρέθηκαν στις πανέμορφες και ιδιαίτερα φιλόξενες εγκαταστάσεις της Μαρίνας Φλοίσβου και παρέμειναν εκεί μέχρι το τέλος, παρά την υψηλή θερμοκρασία.