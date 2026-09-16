ΦΙΛΠΑ: 21ο Concours D’ Elegance “Robert Smith”

Η παρέλαση με πανέμορφα κλασικά αυτοκίνητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 21:34 Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης
16.09.26 , 21:28 Αποκάλυψη Star για Μαζωνάκη: Η έκθεση του έμπειρου αστυνομικού
16.09.26 , 21:12 Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια
16.09.26 , 20:52 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι εικόνες από το ταξίδι της στη Λισαβόνα!
16.09.26 , 20:40 ΦΙΛΠΑ: 21ο Concours D’ Elegance “Robert Smith”
16.09.26 , 20:33 Τζένη Μελιτά: Γιορτάζει τρία χρόνια γάμου με τον Σπύρο Μαργαρίτη!
16.09.26 , 20:26 Μαζωνάκης: Το κελί της γιατρού στον Κορυδαλλό - Αντιδρούν οι κρατούμενες
16.09.26 , 20:24 Καραβοκύρη για υπνωτιστή Μαζωνάκη: Η βιωματική εμπειρία της με την ύπνωση
16.09.26 , 20:20 Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια»
16.09.26 , 19:52 Αναθεώρηση Συντάγματος: Καμία πρόταση με 180 ψήφους
16.09.26 , 19:14 GNTM 7 Special Preview: Δείτε πρώτοι τι έρχεται!
16.09.26 , 18:59 Νεκρός σε ηλικία 44 ετών ο εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης
16.09.26 , 18:54 GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα!
16.09.26 , 18:50 Επιστροφή ενοικίου: Έως 3.200 ευρώ σε 1,05 εκατ. δικαιούχους
16.09.26 , 18:40 BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσυκλέτα
Μαζωνάκης: Το κελί της γιατρού στον Κορυδαλλό - Αντιδρούν οι κρατούμενες
Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις
Μαζωνάκης: Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη σχέση τους και τη φωτογραφία
Τζένη Μελιτά: Γιορτάζει τρία χρόνια γάμου με τον Σπύρο Μαργαρίτη!
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ
Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με τον Γ.Δερβίση
Καραβοκύρη για υπνωτιστή Μαζωνάκη: Η βιωματική εμπειρία της με την ύπνωση
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
ΦΙΛΠΑ: 21ο Concours D’ Elegance “Robert Smith”
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 21ο Concours d’Elegance “Robert Smith” που διοργάνωσε η ΦΙΛΠΑ το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Μαρίνα Φλοίσβου στον Άλιμο, έμελλε να αποτελέσει μία ακόμη εξαιρετική στιγμή του θεσμού με γνώμονα ασφαλώς, την υψηλή ποιότητα των 70 (εβδομήντα) κλασικών αυτοκινήτων που κόσμησαν με τη πανέμορφη παρουσία τους το χώρο της εκδήλωσης.

ΦΙΛΠΑ: 21ο Concours D’ Elegance “Robert Smith”

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε, ότι κύριος σκοπός της είναι η αξιολόγηση με απόλυτα κριτήρια, της αυθεντικότητας και της ευλαβικής - κατά τα εργοστασιακά πρότυπα - συντήρησης των αυτοκινήτων.

ΦΙΛΠΑ: 21ο Concours D’ Elegance “Robert Smith”

Το 21ο Concours d’Elegance “Robert Smith” ωστόσο κατέχει εξέχουσα συναισθηματική αξία για τη ΦΙΛΠΑ, καθώς φέτος και για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία της εκδήλωσης, απουσίαζε ο αείμνηστος Robert Smith, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2025. Έτσι σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη ενός από τους μεγαλύτερους λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα, η ΦΙΛΠΑ μετονόμασε την εκδήλωση σε Concours d’Elegance “Robert Smith”.  

ΦΙΛΠΑ: 21ο Concours D’ Elegance “Robert Smith”

Η 21η συνέχεια θεσμού λοιπόν συγκέντρωσε 70 σπάνιες κλασικές δημιουργίες με έτος κατασκευής από το 1917 το παλαιότερο έως το 2004 το πιο πρόσφατο, τα οποία αποτέλεσαν καθήλωσαν το βλέμμα μα και τη καρδιά όσων μικρών και μεγάλων, βρέθηκαν στις πανέμορφες και ιδιαίτερα φιλόξενες εγκαταστάσεις της Μαρίνας Φλοίσβου και παρέμειναν εκεί μέχρι το τέλος, παρά την υψηλή θερμοκρασία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΙΛΠΑ
 |
21Ο CONCOURS D’ ELEGANCE “ROBERT SMITH”
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσυκλέτα
Αυτοκινητο
BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσυκλέτα
Βελμάρ: Back to School Bazaar με όφελος έως 2.000 ευρώ
Αυτοκινητο
Βελμάρ: Back to School Bazaar με όφελος έως 2.000 ευρώ
Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια» στην κορυφή
Αυτοκινητο
Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια» στην κορυφή
Geely E2: Δείτε πόσο ασφαλές είναι
Αυτοκινητο
Geely E2: Δείτε πόσο ασφαλές είναι
DS N°7 ÉLYSÉE και DS 21 PALLAS μαζί στο Μέγαρο των Ηλυσίων
Αυτοκινητο
DS N°7 ÉLYSÉE και DS 21 PALLAS μαζί στο Μέγαρο των Ηλυσίων
XPENG IRON: Το ανθρωποειδές ρομπότ περπατά μόνο του
Αυτοκινητο
XPENG IRON: Το ανθρωποειδές ρομπότ περπατά μόνο του
Η Renault στον αστερισμό της τέχνης
Αυτοκινητο
Η Renault στον αστερισμό της τέχνης
Ο Ανδρέας Χαλμπές στη διοικητική ομάδα του Ομίλου Emil Frey
Αυτοκινητο
Ο Ανδρέας Χαλμπές στη διοικητική ομάδα του Ομίλου Emil Frey
BMW Motorrad Hellas: Προληπτική ανάκληση σειράς BMW S 1000 RR
Αυτοκινητο
BMW Motorrad Hellas: Προληπτική ανάκληση σειράς BMW S 1000 RR
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top