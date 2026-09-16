Μέση Ανατολή: Φουντώνει ο πόλεμος με επιθέσεις των Χούθι

Η σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία χτυπά τους «δρόμους» του πετρελαίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήττει τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, με την Aramco να ακυρώνει φορτία προς την Ευρώπη.
  • Οι Χούθι επιτίθενται σε σαουδαραβικές δυνάμεις, καταστρέφοντας οχήματα και ισχυριζόμενοι ότι κατέρριψαν F-15.
  • Πάνω από 100.000 άμαχοι έχουν εκτοπιστεί λόγω των νέων μαχών στην Υεμένη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
  • Οι αγωγοί πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας είναι εκτός λειτουργίας, επηρεάζοντας την ενεργειακή αγορά.
  • Το λιμάνι του Γιανμπού είναι ο νέος στόχος των Χούθι, κλείνοντας τον ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή χτυπά πλέον την καρδιά της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει προβλήματα στις εξαγωγές της, η Aramco ακυρώνει φορτία προς την Ευρώπη και η ένταση σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ αυξάνει την πίεση στην ενεργειακή αγορά.

Χούθι: Κλιμακώνουν την ένταση και απειλούν το εμπόριο του πετρελαίου


Οι Χούθι δείχνουν εικόνες από νέες επιθέσεις στην Αλ Τζάουφ, υποστηρίζοντας ότι χτύπησαν δυνάμεις που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία και έκαψαν δεκάδες οχήματα.

«Και αυτός ο εξοπλισμός, που ανήκε στις ενισχύσεις του σαουδαραβικού εχθρού, έγινε πλέον λάφυρό μας. Δόξα και ευγνωμοσύνη στον Θεό για αυτές τις μεγάλες νίκες» δηλώνει μαχητής των Χούθι δείχνοντας τα λάφυρα.  

Η σύγκρουση φτάνει μέχρι τη Μέκκα 

 Η σύγκρουση περνά πλέον στον σαουδαραβικό ουρανό. Οι Χούθι λένε ότι κατέρριψαν σαουδαραβικό F-15, ενώ το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε drone των Χούθι νότια της Μέκκας, πριν φτάσει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης.

«Δεν υπάρχει απειλή από την Υεμένη για τους ιερούς τόπους. Οι επιχειρήσεις μας στοχεύουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις, μακριά από τους ιερούς τόπους» διαβεβαίωσε πάντως εκπρόσωπος των Χούθι. 

Υεμένη: Πάνω από 100.000 εκτοπισμένοι

Οι  άμαχοι πληρώνουν ξανά το τίμημα. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις νέες μάχες στην Υεμένη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. 

Εκτός λειτουργίας ο «ενεργειακός διάδρομος»  της Σαουδικής Αραβίας

 Ο πόλεμος χτυπά τους «δρόμους» του πετρελαίου.

Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια

Οι δύο παλιοί αγωγοί προς τη Μεσόγειο είναι σήμερα εκτός λειτουργίας. Ο ένας πήγαινε από το Ιράκ στις ακτές της Συρίας. Ο άλλος από τη Σαουδική Αραβία, μέσω Ιορδανίας και των Υψιπέδων του Γκολάν. Έμενε αυτή η παράκαμψη του Ορμούζ: ο αγωγός που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία από την Ανατολή στη Δύση και φτάνει μέχρι το Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα έκλεισε προσωρινά και αυτός. 

Εκτός λειτουργίας ο ενεργειακό διάδρομος της Σαουδικής Αραβίας

Εκτός λειτουργίας ο ενεργειακός διάδρομος της Σαουδικής Αραβίας  

Προελαύνουν προς την Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθι

Το λιμάνι-κλειδί του Γιανμπού είναι ο νέος στόχος των Χούθι. Όταν επαναλειτουργήσει ο αγωγός, θα μπορεί να μεταφέρει τη μισή ημερήσια παραγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου στην Ευρώπη μέσω Σουέζ.
 

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