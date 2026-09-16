Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή χτυπά πλέον την καρδιά της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει προβλήματα στις εξαγωγές της, η Aramco ακυρώνει φορτία προς την Ευρώπη και η ένταση σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ αυξάνει την πίεση στην ενεργειακή αγορά.



Οι Χούθι δείχνουν εικόνες από νέες επιθέσεις στην Αλ Τζάουφ, υποστηρίζοντας ότι χτύπησαν δυνάμεις που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία και έκαψαν δεκάδες οχήματα.

«Και αυτός ο εξοπλισμός, που ανήκε στις ενισχύσεις του σαουδαραβικού εχθρού, έγινε πλέον λάφυρό μας. Δόξα και ευγνωμοσύνη στον Θεό για αυτές τις μεγάλες νίκες» δηλώνει μαχητής των Χούθι δείχνοντας τα λάφυρα.

Η σύγκρουση φτάνει μέχρι τη Μέκκα

Η σύγκρουση περνά πλέον στον σαουδαραβικό ουρανό. Οι Χούθι λένε ότι κατέρριψαν σαουδαραβικό F-15, ενώ το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε drone των Χούθι νότια της Μέκκας, πριν φτάσει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης.

«Δεν υπάρχει απειλή από την Υεμένη για τους ιερούς τόπους. Οι επιχειρήσεις μας στοχεύουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις, μακριά από τους ιερούς τόπους» διαβεβαίωσε πάντως εκπρόσωπος των Χούθι.

Υεμένη: Πάνω από 100.000 εκτοπισμένοι

Οι άμαχοι πληρώνουν ξανά το τίμημα. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις νέες μάχες στην Υεμένη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Εκτός λειτουργίας ο «ενεργειακός διάδρομος» της Σαουδικής Αραβίας

Ο πόλεμος χτυπά τους «δρόμους» του πετρελαίου.

Οι δύο παλιοί αγωγοί προς τη Μεσόγειο είναι σήμερα εκτός λειτουργίας. Ο ένας πήγαινε από το Ιράκ στις ακτές της Συρίας. Ο άλλος από τη Σαουδική Αραβία, μέσω Ιορδανίας και των Υψιπέδων του Γκολάν. Έμενε αυτή η παράκαμψη του Ορμούζ: ο αγωγός που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία από την Ανατολή στη Δύση και φτάνει μέχρι το Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα έκλεισε προσωρινά και αυτός.

Εκτός λειτουργίας ο ενεργειακός διάδρομος της Σαουδικής Αραβίας

Το λιμάνι-κλειδί του Γιανμπού είναι ο νέος στόχος των Χούθι. Όταν επαναλειτουργήσει ο αγωγός, θα μπορεί να μεταφέρει τη μισή ημερήσια παραγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου στην Ευρώπη μέσω Σουέζ.

