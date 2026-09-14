Προελαύνουν προς την Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθι

Σε κίνδυνο οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας

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Προέλαση των Χούθι (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Χούθι προελαύνουν προς την Ερυθρά Θάλασσα, εξαπολύοντας πυραύλους και drones κατά της Σαουδικής Αραβίας.
  • Η τιμή του πετρελαίου φτάνει τα 110 δολάρια λόγω της απειλής των Χούθι σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.
  • Η Σαουδική Αραβία απαντά με αεροπορικές επιθέσεις, πραγματοποιώντας πάνω από 300 πλήγματα σε 5 ημέρες.
  • Η Κέιτ Ντουριάν προειδοποιεί για περιορισμένες εξαγωγές πετρελαίου λόγω του ελέγχου των Χούθι στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.
  • Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει επίσης τις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Χούθι εξαπολύουν πυραύλους και drones κατά της Σαουδικής Αραβίας αι προελαύνουν προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ο πόλεμος απειλεί δύο κρίσιμες πύλες του πετρελαίου και ανεβάζει την τιμή του στα 110 δολάρια.

Οι Χούθι περικύκλωσαν το πιο στρατηγικό στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Μέσα από δύσβατες πλαγιές και ορεινά περάσματα, μαχητές των Χούθι στήνουν ενέδρες και χτυπούν στρατιωτικές φάλαγγες.  

Από τον αέρα στέλνουν βαλλιστικούς πυραύλους και drones βαθιά μέσα στη Σαουδική Αραβία. Τελευταίος στόχος τους, η βασιλική αεροπορική βάση Χαλίντ στο Χαμίς Μουσάιτ.

Χούθι: Η επίθεση με drone έθεσε σε συναγερμό τη Σαουδική Αραβία

Χούθι: «Χτυπήσαμε τη βασιλική αεροπορική βάση» 

Ο εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι δήλωσε: «Στοχεύσαμε υπόστεγα στρατιωτικών αεροσκαφών, ραντάρ, διαδρόμους προσγείωσης και αποθήκες πυρομαχικών». 

Σε κίνδυνο οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας  

Σε κίνδυνο οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας 

Η Σαουδική Αραβία απαντά από αέρος

Η Σαουδική Αραβία απαντά με F-15 και πυραύλους Tαϊφούν, με περισσότερα από 300 πλήγματα μέσα σε 5 ημέρες.

Σε κίνδυνο οι εξαγωγές πετρελαίου

Με τον σαουδαραβικό αγωγό κλειστό και τους Χούθι να απειλούν τη θαλάσσια δίοδο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δύο βασικοί δρόμοι μεταφοράς πετρελαίου βρίσκονται σε κίνδυνο. Η τιμή του βαρελιού άγγιξε τα 110 δολάρια. 

Η Κέιτ Ντουριάν, αναλύτρια σε θέματα ενέργειας δήλωσε: «Ακόμη και αν ο αγωγός επαναλειτουργήσει, θα έχουν περιορισμένη δυνατότητα εξαγωγής μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ λόγω των όσων έχουν συμβεί τώρα στην Υεμένη, με τους Χούθι να ελέγχουν ουσιαστικά ολόκληρη την ακτή της Ερυθράς Θάλασσας στην Υεμένη». 

Πίεση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί, όμως, και ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι ο Ζελένσκι) πρέπει να σταματήσει να χτυπά το ντίζελ στη Ρωσία, γιατί  Αυτές οι επιθέσεις προκαλούν ελλείψεις.

Σάλος για το χτύπημα της Ρωσίας σε τρένο που πήγαινε στην Πολωνία

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε αμοιβαία παύση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, αποδίδοντας την άνοδο του ντίζελ κυρίως στον ρωσοουκρανικό πόλεμο.
 

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