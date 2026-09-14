TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team: 0 δέκατος τίτλος

Τι έγινε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA στο Ράλι Χιλής

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Αυτοκινητο
TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team: 0 δέκατος τίτλος
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Η ομάδα TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team εξασφάλισε τον έκτο συνεχόμενο τίτλο κατασκευαστών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA στο Ράλι Χιλής, όπου ο Oliver Solberg ηγήθηκε ενός ακόμη τερματισμού δύο πληρωμάτων της TGR-WRT στο βάθρο. Η πρόσφατη επιτυχία της ομάδας να κατακτήσει τον τίτλο κατασκευαστών ισοδυναμεί με την ισοφάριση δύο μακροχρόνιων ρεκόρ στο WRC. Πρόκειται για τα έξι συνεχόμενα πρωταθλήματα που είχε κατακτήσει η Lancia μεταξύ 1987 και 1992, αλλά και το γεγονός ότι φέρνει την Toyota στην κορυφή, στο ίδιο επίπεδο με την ιταλική μάρκα, με 10 παγκόσμιους τίτλους συνολικά.

TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team: 0 δέκατος τίτλος

Το αποτέλεσμα στην Χιλή είναι η 11η νίκη από 12 αγώνες μέχρι στιγμής φέτος για το GR YARIS Rally1, καθώς και ο όγδοος τερματισμός στις θέσεις 1-2.Μια δεύτερη νίκη για το 2026 για τον Solberg και τον συνοδηγό του Elliott Edmondson – μετά τον θρίαμβο τους στην έναρξη της σεζόν στο Ράλι Μόντε Κάρλο – σημαίνει ότι και τα πέντε πληρώματα της ομάδας έχουν πλέον κερδίσει περισσότερα από ένα ράλι φέτος.

Ο νεαρός Σουηδός οδηγός διέπρεψε σε βρεγμένες και λασπωμένες συνθήκες στις πρώτες ειδικές διαδρομές το πρωί της Παρασκευής, δημιουργώντας ένα αρχικό προβάδισμα έναντι του Elfyn Evans, το οποίο στη συνέχεια επέκτεινε σταδιακά με έξυπνη οδήγηση σε πιο στεγνές και πιο σκληρές ειδικές διαδρομές. Ο Solberg τελικά εξασφάλισε τη νίκη με 16,6 δευτερόλεπτα διαφορά, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην Power Stage που τερμάτισε τον αγώνα.

TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team: 0 δέκατος τίτλος

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Evans και ο συνοδηγός του Scott Martin εκμεταλλεύτηκαν επίσης τον βροχερό καιρό στην αρχή του αγώνα, ο οποίος ακύρωσε το μειονέκτημα που είχαν αντιμετωπίσει σε στεγνούς χωματόδρομους στα πρόσφατα ράλι. Αφού αντιστάθηκε στον επιτιθέμενο Sébastien Ogier για να διατηρήσει τη δεύτερη θέση το Σάββατο το βράδυ, ο Evans ξεκίνησε δυναμικά την τελευταία ημέρα με μια νίκη σε ειδική διαδρομή και ηγούνταν της κατάταξης Super Sunday μέχρι να ανατραπούν όλα στην προτελευταία ειδική διαδρομή, όπου σταμάτησε για να αλλάξει ένα ελαστικό και έχασε δύο λεπτά, πέφτοντας στην πέμπτη θέση.

TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team: 0 δέκατος τίτλος

Στο ράλι όπου ο Ogier ισοφάρισε το ρεκόρ συμμετοχών όλων των εποχών, του επικεφαλής της ομάδας του, Jari-Matti Latvala με 213 συμμετοχές στο WRC, ισοφάρισε επίσης το ρεκόρ του Sébastien Loeb, με 120 θέσεις στο βάθρο. Έκτοι μετά την πρώτη ειδική της Παρασκευής το πρωί, ο Ogier και ο συνοδηγός του Vincent Landais αντέδρασαν δυναμικά στη συνέχεια για να τερματίσουν δεύτεροι στην γενική κατάταξη και να ξεπεράσουν στην κατάταξη του Super Sunday τον Solberg με 3,8 δευτερόλεπτα διαφορά. 

Ο Evans ανέκαμψε από την καθυστέρησή του στην προτελευταία ειδική διαδρομή και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Power Stage, μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Solberg και 0,1 δευτερόλεπτα μπροστά από τον πλησιέστερο αντίπαλό του στο πρωτάθλημα, Sami Pajari, ο οποίος είδε το πρωτοφανές σερί του με τρεις συνεχόμενες νίκες να φτάνει στο τέλος του. Παρόλα αυτά μαζί με τον συνοδηγό του Marko Salminen εξασφάλισαν την τέταρτη θέση.

Ο Evans συνεχίζει να προηγείται στο πρωτάθλημα οδηγών με 17 βαθμούς διαφορά από τον Pajari και 21 από τον Solberg, με δύο γύρους να απομένουν στο αγωνιστικό ημερολόγιο. 

Αφού κόλλησε στην άκρη του δρόμου από μικροέξοδο στην εναρκτήρια ειδική της Παρασκευής, ο Takamoto Katsuta μαζί με τον συνοδηγό του James Fulton επανεκκίνησε το Σάββατο και σημείωσε κορυφαίους  χρόνους στην πρώτη εξάδα, παρά το γεγονός ότι ξεκίναγε πρώτος καθαρίζοντας τους χωματόδρομους.Το Ράλι Ιταλίας Σαρδηνίας θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου, η διοργάνωση του οποίου μεταβαίνει σε φθινοπωρινή ημερομηνία για πρώτη φορά από το 2020. Η απαιτητική διοργάνωση στο νησί περιλαμβάνει γρήγορες αλλά στενές χωμάτινες ειδικές διαδρομές και βραχώδη, τραχιά επιφάνεια.

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TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
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